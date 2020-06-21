Найди друга: очаровательные собаки с нетерпением ждут своих новых хозяев

Редакция ONLINE.UA вместе с волонтерами приюта для животных "Сириус" продолжает публиковать серию материалов "Найди друга", чтобы быстрее привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных в Украине. Регулярно наша команда знакомит всех неравнодушных с животными, которые временно находятся в приюте "Сириус" и ждут любящих хозяев, которые заберут их в уютной дома.

В этом материале вы ознакомитесь с историями замечательных собак, которые больше всего в своей жизни хотят осчастливить вашу семью свою присутствием. Надеемся, что они быстрее смогут оказаться в любящей семье, где их будут уважать и оберегать.

Леля! Рада знакомству!

Меня зовут Леля! Мне почти 1,5 годика, есть сходство с породой русско-европейская лайка. В приюте я с детства, поэтому, к сожалению, не знаю, что такое семья, но очень мечтаю быть любимицей, чтобы меня чесали и со мной играли, верю, что это и есть счастье! Люблю прыгать и бегать, но стараюсь быть послушной, видите как я позировала для фото? Немного я мечтательная бываю, но я мечтаю о своем доме! Абсолютно здорова, привита, обработана от паразитов, стерилизована, среднего размера, мой вес — почти 15 кг. На поводке ходить пока не умею, но очень хочу научиться! С котиками еще не знакома, но уверена, что подружимся! А еще я умею искренне улыбаться и любить! Заберите меня домой! Стану для Вас лучшей подругой!

Звоните и забирайте эту красавицу — 067-997-73-10, Лилия

Леля ждет именно вас в приюте "Сириус", Вышгородский район, Киевская область.





Меня зовут Лейла!

Да-да, эта рыжая красавица — это я! Я метис Баскской овчарки! Мне скоро исполнится 2 годика! Меня спасла Александра, хозяйка нашего приюта, забрала зимой с улицы, где я бегала очень напуганная и голодная, я была еще маленькой тогда. Очень энергичная, люблю бегать, играть, извините, может не очень скромная, потому что очень мне нравится быть в центре внимания. Также я умная — отзываюсь по имени! Абсолютно здорова, привита, обработана от паразитов, стерилизована, очень пушистая, среднего размера, мой вес — почти 15 кг. С другими собачками дружу, но люблю быть вожаком. С котиками общий язык нахожу! Очень хочу домой! Буду Вас любить, радовать, успокаивать или просто лежать рядом.

Звоните, чтобы забрать в свою семью кроху Лейлу — 067-997-73-10, Лилия

Или обращайтесь в приют "Сириус", Вышгородский район, Киевская область.

Здравствуйте! Я — Чара!

Мне почти 1,5 годика! Говорят, что я похожа на российско-европейскую лайку. У меня хвостик крендельком. Живу в приюте детства. Мое маленькое сердце уже наполнено большой любовью к моей будущей семье! Ласковая, немного застенчивая, очень люблю ласку и чтобы чесали за ушком! Со здоровьем все хорошо, привита, стерилизована, размер немного меньше среднего, прекрасно подхожу для проживания в квартире. С другими собачками дружу, но больше люблю быть рядом с человеком. Возьмите меня, пожалуйста, домой! Буду делать все, что Вы пожелаете!

Если вы искали именно такую подружку, звоните — 067-997-73-10, Лилия

Также ждем вас в приюте "Сириус", Вышгородский район, Киевская область.

Амбер! Искренне приветствую!

Мне почти 1 год! В приюте уже несколько месяцев, раньше я был домашним, к сожалению, мой хозяин сильно заболел и меня привезли сюда. Сначала я был очень напуган, сейчас я уже немного адаптировался, но очень надеюсь, что я здесь временно. Я люблю играть, бегаю за палкой. У меня очень много энергии. Мне нравится, когда чешут мои большие уши. Абсолютно здоров, привит, обработан от паразитов, с девушками только играю))) Немного еще лаю, но я не злой, это я так себя защищаю и тебя тоже буду защищать! На поводке ходить пока не умею, но очень хочу научиться! Заберите меня домой! Стану для Вас защитником и настоящим другом!

Если вам понравился красавец Амбер, звоните 067-997-73-10, Лилия

Он уже заждался вас в приюте "Сириус", Вышгородский район, Киевская область.

Большинство из них так и проживают свою жизнь в приюте. Давайте дадим им шанс найти свои любящие семьи!

Как сообщал ONLINE.UA, ранее научная команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала новую систему для сравнения человеческого возраста с возрастом собак — интересные подробности можно найти в нашем материале.