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Маски и дистанция - ученые выяснили эффективность мер против COVID-19

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Маски и дистанция - ученые выяснили эффективность мер против COVID-19 Захист проти інфекції (фото — pexels.com)

Главными мероприятиями в борьбе против коронавирус COVID-19 стали маски, защиту для глаз и социальное дистанцирование. Их эффективность недавно оценили исследователи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Lancet.

Следует отметить, что под масками ученые имели в виду одновременно тканевую продукцию и респираторы.

"Наша работа стала первой, в которой обобщена вся информация о Covid-19, SARS и MERS и представлены лучшие из имеющихся на сегодняшний день фактических данных об оптимальном использовании простых мер для сглаживания кривой заболеваемости... Правительства и организации здравоохранения могут использовать наши результаты, чтобы дать четкие рекомендации о защитные меры для снижения риска заражения", — цитирует издание одного из авторов статьи Хольгера Шюнеманна.

Соблюдение дистанции продемонстрировало повышение безопасности человека — 2,6% против 12,8% на вероятность инфицирования. Даже сохранение дистанции более одного метра признали еще более эффективным.

Протекційні очки и щитки показали улучшение защищенности 5,5% против 16%. Похожая ситуация складывается с масками. При их использовании вероятность заражения падает до 3,1% с 17,4% у людей, которые их не носят.

По мнению авторов исследования, они заметили, что другие труды по этому вопросу основываются на плохо проверенных данных. Таким образом, люди лишь частично понимают имеющуюся картину относительно контактов во время пандемии.

По состоянию на 4 июня в мире подтвердили уже более 6,5 миллиона случаев COVID-19. Из них смертельные — свыше 386 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с эпидемией коронавирус в Украине внезапно ухудшилась — через количество новых случаев. На фоне этого министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о возможном усилении карантина. По словам главы МОЗ, за последние сутки в Украине обнаружили антирекорд по количеству новых случаев COVID-19, подтвердили 588.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, наука, медицина, инфекция, эпидемия, карантин, маски, дистанція
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