Маски и дистанция - ученые выяснили эффективность мер против COVID-19

Главными мероприятиями в борьбе против коронавирус
Следует отметить, что под масками ученые имели в виду одновременно тканевую продукцию и респираторы.
"Наша работа стала первой, в которой обобщена вся информация о
Covid-19, SARS и MERS и представлены лучшие из имеющихся на сегодняшний день фактических данных об оптимальном использовании простых мер для сглаживания кривой заболеваемости... Правительства и организации здравоохранения могут использовать наши результаты, чтобы дать четкие рекомендации о защитные меры для снижения риска заражения", — цитирует издание одного из авторов статьи Хольгера Шюнеманна.
Соблюдение дистанции продемонстрировало повышение безопасности человека — 2,6% против 12,8% на вероятность инфицирования. Даже сохранение дистанции более одного метра признали еще более эффективным.
Протекційні очки и щитки показали улучшение защищенности 5,5% против 16%. Похожая ситуация складывается с масками. При их использовании вероятность заражения падает до 3,1% с 17,4% у людей, которые их не носят.
По мнению авторов исследования, они заметили, что другие труды по этому вопросу основываются на плохо проверенных данных. Таким образом, люди лишь частично понимают имеющуюся картину относительно контактов во время пандемии.
По состоянию на 4 июня в мире подтвердили уже более 6,5 миллиона случаев
Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с эпидемией коронавирус в Украине внезапно ухудшилась — через количество новых случаев. На фоне этого министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о возможном усилении карантина. По словам главы МОЗ, за последние сутки в Украине обнаружили антирекорд по количеству новых случаев