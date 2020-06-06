Лживая система отравляет жизнь людей - Бэнски посвятил зрелищную картину протестам в США

Популярный во всем мире британский анонимный художник Бэнкси поразил новой зрелищной картиной. Свою новую работу он посвятил протестам в США, которые возникли после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Бэнкси, который всегда реагирует на важные социально-политические темы и привлекает внимание всего мира к проблемам людей, признался, что не сразу хотел высказываться на данную тему, но после того, как понял, что ситуация стала следствем проблемы белых людей, а не темнокожих, решил обнародовать свою точку зрения. Новая картина Бэнкси стала очень популярной в сети — спутя несколько минут после публикации ее посмотрели около миллиона человек, передает ONLINE.UA.

На новой картине Бэнкси изображен стихийный мемориал с цветами, свечами и портретом. Конкретного человека на нем узнать невозможно — это черный силуэт. Над мемориалом висит флаг США, край которого загорается от свечи.

"Цветных людей обманывает система. Белая система. Словно прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу. Лживая система превращает их жизнь в постоянные страдания, но трубу должны чинить не они. Они и не могут, никто не впустит их в квартиру сверху. Это проблема белых. И если белые ее не починят, то кто-то должен будет подняться к ним и выбить дверь", — прокомментировал свою новую работу Бэнкси.

Фото картины Бэнкси мгновенно собрало сотни комментириев в сети. Тысячи людей поддержил задумку художника и поблагодарии его за мощный посыл, адресованный американский властям. При этом некоторые раскритиковали позицию художника. Они расценили его слова как поддержку действий полицейских. Они требуют прекратить в США практику систематического рассизма и внедрить равноправие для всех людей в стране, независимо от цвета их кожи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

Как известно, массовые акции протеста вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американский лидер Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили американские города, чтобы защитить мирное население от разбоев и грабежей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Бэнкси поразил мир новой проницательной картиной в поддержку медиков.