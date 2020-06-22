Названы самые полезные продукты при лечении коронавируса

Пока весь мир находится в поисках эффективного лекарства и вакцины против коронавируса, группы международных исследователей пытаются досконально изучить новую инфекцию и понять, как с ней можно бороться до появления лекарственных препаратов. Как оказалось, в борьбе и в лечении коронавируса немаловажную роль играют витамин К, который регулирует свертывание крови и могут защитить от пневмонии, вызываемой Covid-19 . Эксперты выяснили, что люди, которые много потребляли в пищу шпината, броколли и других зеленых овощей, а также яиц, голландского сыра и черники, богатых витамином К, намного легче переносят коронавирус и не умирают от последствий инфекции. К такому выводу нидерландские врачи больницы города Неймеген, которые считают свое открытие настоящим прорывом в лечении коронавируса, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

нидерландские ученые напомнили, что Covid-19 вызывает свертывание крови и приводит к деградации эластичных волокон в легких. Витамин К, который попадает в организм через пищу и всасывается в желудочно-кишечном тракте, является ключом к выработке белков, которые регулируют свертывание и соответственно могут защитить от болезней легких.

"Сейчас у нас есть средство, которое не имеет побочных эффектов. Совет — принимать витамин К. Даже если он не помогает против тяжелого заболевания Covid-19 , он полезен для кровеносных сосудов, костей и, вероятно, также для легких", заявляют ученые.

Они привели в пример Японию, где в регионах с высоким потреблением натто, традиционного японского блюда из соевых бобов с высоким содержанием витамина К, никто не умер от коронавируса.

"Я работал с японским ученым в Лондоне, и он сказал, что в тех регионах Японии, где люди едят много натто, нет ни одного человека, который бы умер от Covid-19 . Это стоило бы внимательно изучить", — подчеркнул доктор Роб Янссен, принимающий участие в исследовании нидерландских экспертов.

На данный момент ученые ищут финансирование для проведения клинических испытаний. Они собираются проверить эффект витамика К следующим образом: одной группе тяжело заболевших коронавирусом предложат большую дозу витамина К, а другой — плацебо, то есть "пустышку". Если окажется, что витамин К способен активировать белок, являющийся исключительно важным для защиты легких, и окажется безопасным, то их открытие станет настоящим прорывом в лечении коронавирусной инфекции, вызывающей смертельную пневмонию.

В настоящее время ученым удалось провести только одно небольшое исследование, в котором приняли участие 134 пациента с COVID-19 , госпитализированных в период с 12 марта по 11 апреля, наряду с контрольной группой из 184 пациентов соответствующего возраста. В ходе научной работы было установлено, что у пациентов, умерших или поступивших в реанимацию с диагнозом заражения Covid-19 , наблюдался дефицит витамина К.

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