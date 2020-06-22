Названы самые полезные продукты при лечении коронавируса

Пока весь мир находится в поисках эффективного лекарства и вакцины против коронавируса, группы международных исследователей пытаются досконально изучить новую инфекцию и понять, как с ней можно бороться до появления лекарственных препаратов. Как оказалось, в борьбе и в лечении коронавируса немаловажную роль играют витамин К, который регулирует свертывание крови и могут защитить от пневмонии, вызываемой
нидерландские ученые напомнили, что
"Сейчас у нас есть средство, которое не имеет побочных эффектов. Совет — принимать витамин К. Даже если он не помогает против тяжелого заболевания
Covid-19, он полезен для кровеносных сосудов, костей и, вероятно, также для легких", заявляют ученые.
Они привели в пример Японию, где в регионах с высоким потреблением натто, традиционного японского блюда из соевых бобов с высоким содержанием витамина К, никто не умер от коронавируса.
"Я работал с японским ученым в Лондоне, и он сказал, что в тех регионах Японии, где люди едят много натто, нет ни одного человека, который бы умер от
Covid-19. Это стоило бы внимательно изучить", — подчеркнул доктор Роб Янссен, принимающий участие в исследовании нидерландских экспертов.
На данный момент ученые ищут финансирование для проведения клинических испытаний. Они собираются проверить эффект витамика К следующим образом: одной группе тяжело заболевших коронавирусом предложат большую дозу витамина К, а другой — плацебо, то есть "пустышку". Если окажется, что витамин К способен активировать белок, являющийся исключительно важным для защиты легких, и окажется безопасным, то их открытие станет настоящим прорывом в лечении коронавирусной инфекции, вызывающей смертельную пневмонию.
В настоящее время ученым удалось провести только одно небольшое исследование, в котором приняли участие 134 пациента с
Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкие ученые назвали продукт, который снижает иммунитет при борьбе с бактериальной инфекцией.