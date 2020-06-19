Коронавирус мог появиться летом 2019 - шокирующие данные о пандемии

Команда специалистов Гарвардской Медицинской школы предположила, что коронавирус COVID-19 мог распространяться в китайском городе Ухань еще с августа 2019 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

К исследованию также привлекли представителей Бостонского университета здравоохранения и детской больницы Бостона. Специалисты изучили спутниковые светлым мест для парковки возле уханьських больниц и данные по поиску в интернете.

Речь идет о периоде с 9 января 2018 года до 30 апреля 2020-го . Резкое увеличение транспорта на паркингах зафиксировали еще в августе 2019 года. Пиковым периодом стал декабрь.

В то же время пользователи интернета спровоцировали всплеск запросов "кашля" и "диареи" также прошлого декабря — до официального признания эпидемии в Китае.

"Эти данные особенно убедительны, потому что мы видели увеличение количества людей, которые искали желудочно-кишечное заболевание — диарею... и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19 ", — цитирует телеканал Джона Браунштейна, главного инновационного директора детской больницы Бостона.

Он добавил, непосредственно увеличение транспорта на местах парковки нельзя просто так связать с вирусом. Впрочем, ученые говорят, что все это свидетельствует о вероятной появление вируса еще до идентификации на пресловутом рынке морепродуктов в Ухане.

"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханського кластера", — добавил эксперт.

По состоянию на 9 июня в мире подтвердили уже более 7,1 миллиона случаев COVID-19 . Умерли 406 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью решился на шокирующее признание — он впервые публично рассказал, что серьезно хотел заразиться коронавирусом. Когда журналист поинтересовался, почему возникло подобное странное желание — президент заявил, что планировал на собственном примере продемонстрировать абсолютно всем украинцам, "что это страшно".