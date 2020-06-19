Коронавирус мог появиться летом 2019 - шокирующие данные о пандемии

Команда специалистов Гарвардской Медицинской школы предположила, что коронавирус
К исследованию также привлекли представителей Бостонского университета здравоохранения и детской больницы Бостона. Специалисты изучили спутниковые светлым мест для парковки возле уханьських больниц и данные по поиску в интернете.
Речь идет о периоде с 9 января 2018 года до 30 апреля
В то же время пользователи интернета спровоцировали всплеск запросов "кашля" и "диареи" также прошлого декабря — до официального признания эпидемии в Китае.
"Эти данные особенно убедительны, потому что мы видели увеличение количества людей, которые искали желудочно-кишечное заболевание — диарею... и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для
COVID-19", — цитирует телеканал Джона Браунштейна, главного инновационного директора детской больницы Бостона.
Он добавил, непосредственно увеличение транспорта на местах парковки нельзя просто так связать с вирусом. Впрочем, ученые говорят, что все это свидетельствует о вероятной появление вируса еще до идентификации на пресловутом рынке морепродуктов в Ухане.
"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханського кластера", — добавил эксперт.
По состоянию на 9 июня в мире подтвердили уже более 7,1 миллиона случаев
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