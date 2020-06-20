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Почему из космоса циклически поступают короткие радиоимпульсы - объяснение ученых шокирует

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Почему из космоса циклически поступают короткие радиоимпульсы - объяснение ученых шокирует Фото: pixabay.com

Ученые из разных уголков планеты неожиданно для всех начали утверждать, что из космоса периодически поступают яркие импульсы. Стоит обратить внимание на то, что о таких себе "радиопосланиях" из космоса говорилось и ранее, однако впервые ученые обнаружили их цикличнись. По словам ученых, эти "послания" фиксируют в течение 90 дней, а затем они исчезают на 157 суток. Это отмечается в статье "Возможная периодическая активность в повторных FRB 121102" в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, FRB — это быстрые радиоимпульсы (на английском — fast radio bursts — ред.). Подвид, о котором идет речь — FRB 121102 — является наиболее хорошо изученным повторяющимся импульсом. Яркие радиоимпульсы  длятся не более нескольких миллисекунд. 

Почему из космоса циклически поступают короткие радиоимпульсы - объяснение ученых шокирует (1)

"Хотя их природа до сих пор остается загадкой, мы знаем, что они внегалактические из-за их аномально высокой показателей дисперсии, а также из-за измеренных красных смещений галактик-хозяев, локализованных FRB", — отмечают ученые.

Что интересно, первый ретранслятор FRB 121102 был зафиксирован еще 6 лет назад. То, что он повторяется, не смогли выявить до 2016 года.

"В исследовании использовали 76-метровый телескоп Ловелла. Для наблюдения за повторяющимися FRB с периодичностью 0,5-3 дня нужно не менее 100 часов съемок телескопом. Для выявления периодичности в диапазоне 10-150 дней используют моделирование. Если период реальный, это показывает, что повторяющиеся FRB могут иметь большой диапазон в периодах активности. Это может быть трудно согласуемым с моделями прецессии нейтронных звезд", — говорится в материале.

Ученые также поделились мнением, что источник импульсов сейчас "выключен". По предварительным прогнозам, он должен "включиться" примерно с 2 по 28 августа 2020.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Токийского университета в Японии доказали существование инопланетных организмов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: радиоимпульсы, космос, послание, ученые, исследование, всесвіт, наука, радиопослание, технологии
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Обновлено:02:11, 20.06.2020

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