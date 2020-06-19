Ученые раскрыли очередную загадку Великой китайской стены - для чего ее построили

Причины строительства Великой китайской стены недавно пополнились новым фактором. Ученые считают, среди причин было намерение имперских китайских властей контролировать движение людей через границу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Antiquity.

Наибольшие вопросы относительно целесообразности своего существования ставил перед специалистами северный фрагмент стены — один из самых древних. По мнению израильского археолога Гидеона Шелах-Леви, его коллег из Монголии и США, стена, которую начали возводить в III веке до нашей эры, необходима была для таможенного контроля.

Они считают, этот фрагмент не разделяет зоны жизни кочевников и оседлых жителей региона. Также маловероятно, что для суровых захватчиков станет реальной проблемой двухметровая стена с неважным рвом — именно такой был исследован ее фрагмент.

Эксперты в новой работы предположили, что местная власть благодаря стене пыталась контролировать движение кочевников, караванов или отдельных людей.

В пользу таких утверждений говорит возраст строительства Северной стены, которую еще зовут "стеной Чингисхана". Эксперты благодаря радиоуглеродному анализу установили, ее построили между 1000 и 1100 годами н.е.

Напомним, общая длина комплекса, который называют Великой стеной, достигает 9 тысяч кільметрів. Различные ее части возводили в разные периоды по инициативе разных династий — в целом в течение почти 2 тысяч лет.

Некоторые действительно имели оборонительную функцию. Например, такими были широкие каменные фрагменты, именно с ними у обычных людей эта достопримечательность ассоциируется.

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