Ученые создали уникальный искусственный "супермозг" - интересные детали

Пока весь мир пытается дать отпор пандемии коронавируса — прогресс не стоит на месте. Так, недавно стало известно, что в Массачусетском технологическом институте ученые создали уникальный "мозг на кристалле". Стоит обратить внимание на то, что новая технология состоит из десятков тысяч искусственных синапсов, которые называют мемристорами. По словам ученых, они созданы из кремния и сплава серебра с медью. Что интересно, чипу под силу запомнить и воспроизвести визуальную информацию. Кроме того, он выполняет подобные задачи значительно лучше, чем существующие похожи конструкции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Nature Nanotechnology.
"Мозг на кристалле" способен обрабатывать информацию по принципу человеческого мозга. Кроме того, он способен выполнять задачи, посильные пока только суперкомпьютерам. Такой чип может быть встроен в портативное устройство", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что каждый мемристор состоит из анода и катода, которые разделены между собой средой. При поступлении напряжения на один электрод, ионы движутся через среду к другому. Таким образом устанавливается канал проводимости. Известно, что ученые использовали в качестве легирующего элемента медь, что позволило стабилизировать поток ионов через канал. Что интересно, в ходе экспериментов, "супермозг" несколько раз точно воспроизвел изображение щита Капитана Америки, отнеся каждый пиксель с определенным мемристоров в чипе.
Стоит отметить, что недавно группа австралийских ученых из Университета Нового Южного Уэльса пришла к выводу, что мозг делает выбор между двумя альтернативами задолго до того, как человек успевает это осознать. Как известно, в исследовании принимали участие 14 добровольцев, каждый из которых поместили в аппарат для МРТ (магнитно-резонансной томографии).
Ранее ONLINE.UA сообщал, что природное вещество физетин, содержащийся во многих овощах и фруктах, положительно влияет на продолжительность жизни человека, а также блокирует процессы старения.