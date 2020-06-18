Ученые создали уникальный искусственный "супермозг" - интересные детали

Пока весь мир пытается дать отпор пандемии коронавируса — прогресс не стоит на месте.

Так, недавно стало известно, что в Массачусетском технологическом институте ученые создали уникальный "мозг на кристалле".

Стоит обратить внимание на то, что новая технология состоит из десятков тысяч искусственных синапсов, которые называют мемристорами.

По словам ученых, они созданы из кремния и сплава серебра с медью.

Что интересно, чипу под силу запомнить и воспроизвести визуальную информацию.

Кроме того, он выполняет подобные задачи значительно лучше, чем существующие похожи конструкции.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Nature Nanotechnology.