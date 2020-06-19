Шрамы насилия остались - Джоан Роулинг решилась на шокирующее признание

Известная британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, решилась на шокирующее признание. Она откровенно рассказала, как ее изнасиловали в 20 лет. На ужасные откровение Роулинг после того, как на днях высказалась по поводу гендерной идентичности, что вызвало волну гнева транссексуального сообщества. Знаменитость пояснила, что выступает не против трансгендеров, а в защиту прав женщин, которые постоянно уязвимы для мужского насилия. Чтобы пояснить свою позицию, писательница рассказала жуткую историю из своей жизни, как она лично пережила сексуальное насилие в юном возрасте, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

"Более 20 лет моя жизнь проходит на глазах у публики, но я никогда публично не говорила, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие. Молчала не из-за стыда, что все это произошло со мной, а потому, что воспоминания травмируют. С некоторым трудом мне удалось пережить свой жестокий первый брак, но сейчас я замужем за очень хорошим человеком. Однако шрамы, оставленные насилием, не исчезают", — призналась Роулинг.

Писательница рассказала, что ее изнасиловал 56-летний мужчина, личность которого она не стала раскрывать. Поэтому сейчас она хочет, чтобы девочки и женщины могли чувствовать себя в безопасности и быть защищенными, чего желает и трансгендерным людям. Роулинг выразила недоумение, как ее, защищающую права женщин могли обвинить в нетерпимости к трансгендерам.

"Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали побить меня и убить. Идея о том, что женщины, вроде меня, которые десятилетиями сочувствовали трансгендерам, ощущая с ними родство, потому что они так же, как и женщины уязвимы для мужского насилия, в трансфобии — это нонсенс", — пояснила свою позиуию писательница.

Джоан Роулинг, кроме признания в изнасиловании, рассказала о домашнем насилии, которому подверг ее первый муж — португальский журналист Жоржи Арантеш. Она рассказала, что когда их дочери Джессике было четыре месяца, супруг побил писательницу и выгнал из дома без ребенка. Только с помощью полиции Роулинг удалось забрать дочь, после чего она пряталсь две недели у друзей, опасаясь мести мужа.

Роулинг утверждает, что чувствует большую солидарность с транс-женщинами, ставшими жертвами насилия, несмотря на то, что говорят ее нынешние критики.

"Если бы вы могли залезть в мою голову и понять, что я чувствую, когда я читаю о транс-женщине, умирающей от мужской жестокости, вы бы нашли там солидарность и родство. У меня есть интуитивное чувство ужаса, в котором эти транс-женщины проводят свои последние секунды на Земле, потому что мне тоже знакомы моменты слепого страха, когда я понимала, что единственное, что оставляло меня в живых, это шаткий самоконтроль нападающего на меня", — добавила писательница.

Напомним, в сети разгорелся скандао после того, как Джоан Роулинг прокомментировала в Twitter статью под названием «Мнение: создание более равного пост- Covid-19 мира для людей, которые менструируют». Она сыронизиловала над тем, что авторы этой статьи не смогли подобрать слова, которые лучше бы характеризовало это понятие — "«Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, коверкающие слово «женщина» — woman), предложила им Роулинг.

В результате, Джоан Роулинг нарвалась на обвинения в трансфобии, а также в нежелании принять тот факт, что трансгендерная женщина – это женщина, а трансгендерный мужчина – это мужчина. После выхода статьи многие поклонники писательницы посчитали, что она неуважительно относится к трансгендерным и транссексуальным людям.

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