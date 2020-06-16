Что-то невероятное: Далай-лама выпустил сингл с дебютного альбома

Духовный лидер буддистов Далай-лама не устает удивлять мир неожиданными и смелыми решениями, которые привлекают внимание всего международного сообщества. На этот раз мудрец неожиданно обнародовал сингл Compassion (Сострадание) из своего дебютного альбома Inner World (Внутренний мир). Стоит обратить внимание на то, что в основе композиции — одна из самых известных буддистских молитв, спетая самым духовным лидером. Его последователи признаются, что приятно удивлены таким сюрпризом и не скрывают восхищения талантом Далай-ламы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Your EDM.

Еще одна интересная деталь, которая привлекла внимание музыкальных критиков, — Далай-лама записал альбом вместе с известной исполнительницей-буддисткой Джунель Кунин. Последняя уже даже успела рассказать, какая она работала над альбомом с этим легендарным человеком.

"Я никогда не слышала, чтобы он говорил так. Он был так взволнован... Он говорил о том, как музыка может помочь людям так, как он не может. Музыка поможет вернуть нас к нашей истинной природе и нашему благодушию", — отметила Джунель Кунин.

Стоит обратить внимание на то, что Inner World содержит 11 треков. Диск выйдет в день рождения Далай-ламы — 6 июля. Ему исполнится 85 лет. Нетрудно догадаться, что все вырученные от продажи альбома деньги будут отправлены на благотворительность.

Последователи Далай-ламы уже прокомментировали его новую работу.

"Это что-то невероятное!; музыка света, надежды и любви; честно, это глоток чистого воздуха — спасибо за него; музыка действительно можно лечить сердца и души — об этом люди забыли, но Далай-лама решил всем напомнить; прекрасный сингл — с нетерпением ждем альбом!; нежно и очень смело; благодарим Вас, это так прекрасно, так сказочно", — делятся впечатлениями пользователи сети.