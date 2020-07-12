Ученые нашли новый способ искать пригодные для жизни планеты - детали исследования

Ученые регулярно регистрируют новые экзопланеты, однако не все из них теоретически пригодны для жизни. Астроном Нейтан Мейн из Университета Эксетера выдвинул новую идею по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Nature Communications.

Исследовал планеты за пределами Солнечной системы вместе со своей командой, ученый предположил, что их пригодность для жизни можно определить благодаря пыли и песка в атмосфере.

Ученые утверждают, что большой объем пыли влияет на климат планеты. Это работает в обе стороны — от количества ее зависит нагрев или охлаждение атмосферы.

"На Земле и Марсе пылевые бури имеют охлаждающий и подогре эффекты, хотя охлаждающий обычно сильнее. Однако для планет с синхронным вращением все совсем иначе", — объяснили они в статье.

Такая синхронность возникает, если скорость вращения планеты сходиться со скоростью ее движения вокруг звезды, а также когда она всегда повернута к этому доминантного "спутника" одним боком.

Это особенно часто встречается в спутниках планет Солнечной системы. Считается, что эта ситуация — норма для экзопланет, так что одно их полушарие всегда остается в темноте, а вот другая всегда под лучами звезд.

Ученые смоделировали такие экзопланеты и выяснили, что пыль смягчает климатические особенности на каждом из полушарий. В темноте пыль немного нагревает планету, а вот со стороны звезды охлаждает. Также пыль задерживает влагу, если объект слишком близко находится к светилу.

Дополнительно вместе с этим фактором обнаружить экзопланеты с наилучшими условиями помогут другие, "традиционные", маркеры — воды, кислород, органика.

Как сообщал ONLINE.UA, команда австралийских астрономов открыла новую кольцеобразную галактику R5519, возраст которой составил около 11 миллиардов лет по предварительной оценке.

По данным ученых, новый объект необычной формы, который сложно отнести к отдельной распространенной категории, находится на расстоянии 10,8 миллиарда световых лет от Земли.