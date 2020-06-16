Где может начаться новая пандемия - ученые ошеломили прогнозом

Международная команда зоологов неожиданно для всех опубликовала результаты исследования, в котором пришла к выводу, что рынки диких животных в Юго-Восточной Азии создают благоприятные условия для развития коронавирусов — именно там можно ожидать новую вспышку пандемии. Что интересно, ученые провели исследования на рынках и фермах Вьетнама еще 6-7 лет назад. Тогда они собирали образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) от животных, которые там продавались. По словам ученых, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) они определяли наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах. Исследователи обнаружили следы присутствия 6 различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae — в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель Covid-19 . Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Naked Science.

"Различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны. К тому же вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, производящих удобрения из выделений летучих мышей", — рассказывают ученых.

Что важно понимать, исследование также показало, что по мере перемещения животных по цепочке поставок доля образцов, зараженных различными коронавирусами, растет. Так, среди обычных крыс, которых продавали ловцы, доля зараженных особей составляла 20,7%. На крупных рынках этот показатель вырос до 32%, а среди крыс, которые подавались в ресторанах, процент зараженных образцов составил 55,6%. Идентичные тенденции были зафиксированы для бамбуковых крыс, дикобразов и рукокрылых.

Ученые предполагают, что распространение коронавирусов на рынках мяса происходит из-за смешивания фекалий различных видов или через прямую передачу патогена от одного вида к другому. Это подтверждает тот факт, что в фекалиях грызунов были обнаружены вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

"Гибридизация различных штаммов вирусов является причиной зоонозных инфекций и несет серьезную угрозу человеку. По мнению ученых, правительства Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии должны принять меры, которые не позволят появиться новым смертельно опасным вирусным болезням", — говорится в сообщении.

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