Sony наконец-то представила PlayStation 5 - фото впечатляют

Транснациональная корпорация Sony регулярно удивляет всех своих поклонников полезными и инновационными новинками. Все с нетерпением ждали, когда компания наконец-то представит долгожданную консоль PlayStation 5. Как известно, презентацию The Future of Gaming сначала хотели провести 4 июня, однако впоследствии ее перенесли на 11 июня. Презентация стартовала в 23:00 по киевскому времени и собрала у экранов сотни тысяч людей по всей планете, передает ONLINE.UA.

Нетрудно догадаться, что главным моментом мероприятия была презентация самой консоли PlayStation 5. Компания в своем стиле подготовила впечатляющий видеоанонс новой консоли, который продемонстрировала перед завершением онлайн-мероприятия. Обратите внимание на то, что представленная корпорацией консоль PlayStation 5 выглядит совсем не так, как об этом рассказывали ранее анонимные источники. Также Sony представила оригинальные аксессуары: зарядную станцию для геймпадов DualSense, камеру, дистанционку и наушники Pulse 3D.

Сейчас также известно, что консоль PlayStation 5 выйдет в двух версиях: стандартная с дисководом и Digital, а также без дисковода. Представители корпорации во время презентации показали не весь дизайн, а лишь элементы. Известно, что цвет будет белый с синими вставками. Вместе с приставкой в продажу сразу поступят аксессуары.

Что важно понимать, характеристики Playstation 5 были объявлены в ходе презентации еще в марте. PS5 получила быстрый SSD-диск с моментальной загрузкой игр и обновлений. Внутри 8-ядерный процессор от AMD на архитектуре Zen2. Памяти установили 16 ГБ стандарта GDDR6. Графика — на базе AMD RDNA 2 с производительностью 10,28 терафлопс. По предварительным данным, игры, купленные на PS4, будут доступны и на PS5. Релиз планируют устроить в конце 2020 года. Стоимость консоли пока представители компании не назвали.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее технологический гигант Microsoft после релиза крупного обновления Windows 10 Microsoft обратился ко всем пользователям и официально заявил, что апдейт вышел проблемным.