Что будет с курсом гривны в ближайшие 5 лет - долгожданный прогноз МВФ

Глобальный кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, нанесла сокрушительный удар по украинской экономике. Так, недавно стало известно, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. Стоит обратить внимание на то, что на 2020 год МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар. Что важно понимать, значительное ухудшение прогноза относительно курса гривны к доллару зафиксировали в данных меморандума Украины с МВФ, сообщает ONLINE.UA.

В тексте меморандума отмечается, что номинальный ВВП Украины в 2020 году останется на уровне 130,3 миллиарда долларов. В гривнах этот показатель составит — 3,908 миллиардов гривен. Это означает, что организация закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Какой курс МВФ прогнозирует на 2021 — 2025 годы:

в 2021 году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар;

в 2022 — на уровне 28,6 гривны за доллар;

в последующие три года курс закладывают стабильный — 28,7 гривны за доллар.

Как известно, еще в октябре 2019 года МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Тогда фонд ожидал в 2020 году курс 27,72 гривны за доллар. И падение стоимости гривны на 3 копейки ежегодно до 2025. Кроме того, ранее курс на уровне 30 гривен за доллар в 2020 году прогнозировал и Кабинет министров. На основе этого курса рассчитали доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов. По состоянию на 12 июня Нацбанк установил официальный курс: за доллар нужно отдать 26 гривен 59 копеек.

Напомним, что 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда наконец утвердил обещанную программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов. Что важно понимать, эта программа рассчитана на 18 месяцев. Известно, что первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 2,1 миллиарда долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, глобальный кризис, который спровоцировал пандемия нового коронавируса, охватит весь мир без исключения. В то же время прогнозы относительно последствий, в том числе и в Украине, постоянно меняются.