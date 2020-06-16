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Ученые наконец объяснили, почему мужчины и женщины влюбляются по-разному

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые наконец объяснили, почему мужчины и женщины влюбляются по-разному Фото: pixabay.com
Отношения между мужчинами и женщинами — это одна из самых интересных тем, которую никогда не устают обсуждать ни простые люди, ни авторитетные психологи. И хотя на большинство волнующих вопросов уже найдены ответы, остается еще немало самых разнообразных нюансов, которые нужно изучить и проанализировать. Так, ученые из Borough of Manhattan Community College недавно смогли подтвердить теорию о том, что женщины и мужчины влюбляются по-разному. Кроме того, психологи даже назвали сразу 4 критерия, которые отличают влюбленность большинства мужчин от большинства женщин. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Elle.
 
Так, эксперты пришли к выводу, что мужчины влюбляются быстрее. По словам психологов, это обусловлено тем, что генетически у женщин заложена потребность защитить себя и своих детей. Поэтому дамы тщательно выбирают объект обожания. Мужчины руководствуются меньшим набором требований, поэтому они влюбляются намного быстрее.
"Также оказалось, что в большинстве случаев мужчины первыми признаются в любви. Правда, психологи подчеркивают, что женщины произносят эти слова чаще после того, как они прозвучали впервые. Отчасти это продиктовано тем, что для женщин слова "Я тебя люблю" имеют гораздо больше значение, и они обдумывают, когда их лучше произнести", — говорится в сообщении. 
Кроме того, ученые обращают внимание на то, что представители сильной половины человечества влюбляются чаще. Психологи уверяют, что женщины сначала влюбляются сами, а потом пытаются влюбить в себя объект обожания. 
"Также психологи пришли к выводу, что женщины меньше обращают внимание на внешность, чем мужчины. Для девушек важнее черты характера и поступки партнера. Они предпочтут бережного, сильного, щедрого, внимательного мужчину, котоый готов рпредоставить поддержку", — объясняют ученые.
Ранее ONLINE.UA рассказывал, как научиться все 24 часа в сутки проводить со своими любимыми людьми, чтобы избежать ссор, обид и недоразумений.
Источник: ONLINE.UA
Теги: отношения, любовь, любов, семья, психология, чоловіки та жінки, наука
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