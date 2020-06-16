Ученые наконец объяснили, почему мужчины и женщины влюбляются по-разному

Отношения между мужчинами и женщинами — это одна из самых интересных тем, которую никогда не устают обсуждать ни простые люди, ни авторитетные психологи.

И хотя на большинство волнующих вопросов уже найдены ответы, остается еще немало самых разнообразных нюансов, которые нужно изучить и проанализировать.

Так, ученые из Borough of Manhattan Community College недавно смогли подтвердить теорию о том, что женщины и мужчины влюбляются по-разному.

Кроме того, психологи даже назвали сразу 4 критерия, которые отличают влюбленность большинства мужчин от большинства женщин.

Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Elle.