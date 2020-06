Маск вывел на орбиту новые уникальные спутники - зрелищное видео

В субботу, 13 июня, компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска совершила очередной удачный запуск ракеты Falcon 9, но борту которой находилась девятая партия спутников для глобального интернет-проекта Starlink и аппараты компании Planet labs. Последние уникальны очень высоким разрешением — они способны увидеть на Земле маленькие объекты размером 50 см. Зрелищное видео запуска уникальных спутников в космос публикует ONLINE.UA.

Запуск Falcon 9 был произведен с космодрома на мысе Канаверал в 12:21 по киевскому времени. На борту ракеты было более 15 тонн груза — 58 спутников связи и 3 спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования земли. Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берет с собой дополнительную нагрузку.

Спустя девять минут после старта первая ступень ракеты B1059 успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 629 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина.

Напомним, Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Компания планирует вывести на орбиту до 42 тысяч аппаратов. Затраты проекта оценивают минимум в 10 млрд долларов. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020 году в Северной Америке. SkySat — это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли компании Planet. Они смогут около 6 лет снимать поверхность с высоты 450 км с высочайшим разрешением — до 50 см.

