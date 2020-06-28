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Как уберечься от жары - украинцам дали полезные советы

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Как уберечься от жары - украинцам дали полезные советы Фото: pixabay.com

Лето в Украину пришло хоть и с опозданием, но сразу на максимальных скоростях — во всех регионах Украины держится очень высокая температура воздуха, а люди едва выдерживают чрезвычайную жару. В такую знойную погода под особой угрозой находятся не только дети и пожилые люди, но и абсолютно здоровые украинцы, которые из-за жары чувствуют головокружение, слабость и тошноту. В Минздраве из-за аномальной погоды подготовили список рекомендаций, в котором подсказали, как уберечься от жары, не получить солнечный ожог на солнце и не стать жертвой солнечного удара. Как лечге перенести зной, рассказывает ONLINE.UA.

В период очень жарких дней важно позаботится об охлаждении и водном балансе, а именно:

  • находиться как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов;
  • выходить на улицу в легкой, свободной одежде светлых цветов, желательно с длинным рукавом, а также пользоваться солнцезащитными очками и шляпами, кепками и панамами;
  • пить как можно больше воды — постоянно, даже без чувства жажды;
  • отказаться от напитков, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Не стоит употреблять слишком холодные напитки — они могут вызвать судороги желудка;
  • при перегреве тела принимать прохладный душ или ванну;
  • уменьшить объем физических упражнений во время жары;
  • следить за питанием — отказаться от тяжелой пищи, вместо нее употреблять больше овощей, фруктов и молочных продуктов.

Как уберечься от жары - украинцам дали полезные советы (1)

В Минздраве напомнили, что признаки солнечного удара — головокружение, тошнота, повышение температуры тела, слабость, потеря сознания. При первых же симптомах следует обратиться к врачу. Если же во время жары у человека усиливается сердцебиение, то следует прекратить любые нагрузки, переместиться в прохладное место или в тень и отдохнуть.

Что касается ношения масок в жару, то в Центре громадского здоровья призывают не отказываться от этого средства индивидуальной защиты, так как ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшается. Медики призывают соблюдать правила ношения масок:

  1. не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;
  2. снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;
  3. не использовать одноразовые маски повторно;
  4. после снятия или прикосновения к использованной маски помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Относительно ношения медицинских перчаток летом, то их следует использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями.

Ранее ONLINE.UA публиковал список рекомендаций от Минздрава, ВОЗ и UNICEF, которые помогут уберечься от коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: жара, лето, Солнце, здоровье, Минздрав, медики, советы, рекомендации, сонячний опік, сонячний удар
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