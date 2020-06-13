Счастье в ладонях - ONUKA растрогала первым фото с новорожденным сыном

Сегодня, 14 июня, новорожденному сыну популярных украинских музыкантов ONUKA И The Maneken исполняется месяц. Счастливые родители решили поделиться своей радостью и сделали подарок поклонникам — они впервые показали фото малыша, которые растрогали украинцев. В этих снимках новоиспеченные родители передали всю свою любовь к маленькому Александру. Кадры не оставили равнодушными фанатов звездной семьи, которые оставили массу теплых комментариев к фото, передает ONLINE.UA.

"Ой свет ясный, объясни мои сны, в темном месте они расцветают ночью", — подписала милое фото с сыном Ната Жижченко.

На этом снимке звездная держит в руках крошечные ножки маленького сыночка. На фоне большой кровати он выглядит еще очень крошечным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 13 Июн 2020 в 5:38 PDT

В первый день рождения сына Евгений Филатов также решил поделиться с украинцами радостью своего отцовства. На черно-белой фотографии музыкант проникновенно смотрит на малыша, едва касаясь его крошечного носика.

"Привет!", — лаконично подписал снимок с сыном Евгений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Maneken (@themaneken) 13 Июн 2020 в 9:03 PDT

Украинцы в восторге от нежных фотографий с малышом звездной пары. Они назвали маленького Александра настоящим ангелом и прелестным чудом, который точно вырастет здоровым и счастливым в объятиях таких замечательных родителей.

"Счастье в ладонях", "Как же Малышу повезло с родителями, а вам с Малышом", "ONUKA действительно хорошая новая мама", "Поздравляем !!! Пусть эти ножки уверенно ступают в мир незнакомый...", "Самое красивое фото за много-много дней", "Носик папин, глазки мамины", "Вы фантастические", — массово комментируют украинцы трогательные фото сына ONUKA и Евгения Филатова.

Напомним, Ната Жижченко и Евгений Филатова стали родителями 14 мая. У них родился сын, которого назвали Александр. О том, что они готовятся стать родителями знали только их близкие друзья и родственники. Впрочем, тайну вокруг своей любви артисты держат на протяжении всех своих отношений. Паре на протяжении восьми лет удавалось скрывать свой роман от окружающих, и даже о своей свадьбе влюбленные предпочли не распространяться.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что группа Onuka поразила поклонников невероятнным клипом на песню "Zenit".