Даже яблочный пирог - названы полезные при похудении сладости

Сладости для людей, которые борются с лишним весом и пытаются похудеть, как правило относятся к категории запрещенных продуктов, так как вызывают профицит калорий. Но отказ от разных вкусностей становится для многих худеющих людей настоящим испытанием, поскольку из ежедневного рациона нужно полностью исключить любые лакомства. Оказывается, не обязательно отказываться от любимых сладостей во время похудения — некоторые продукты, по утверждению испанских диетологов, не только никоим образом не вредят фигуре, но и являются крайне полезными и важными для организма в период избавления от лишних килограммов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на La Gaceta de Salamanca.

В список полезных при похудении сладостей вошли шоколад с содержанием какао не менее 70%, яблочный пирог с использованием желатина и дополненный кусочками свежих фруктов, а также финики, изюм, курага и вишня. По словам диетологов и нутрициологов, последние являются источником полезного сахара, антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. Медики уверяют, что, вопреки широко распространенному мифу, от этих продуктов нельзя потолстеть, а вот утолить тягу к сладкому — легко и просто.

Единственное правило при употреблении вышеназванных сладостей при похудении является умеренность. Эксперты отмечают, что если иногда позволять себе небольшое количество вкусностей, то это не навредит фигуре.

Стоит отметить, что ранее западные диетологи заявили, что избавиться от ненужных жировых запасов в области живота поможет рацион с большим количеством белка. Если в рацион добавить куриные яйца, мясную и рыбную продукции, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, то стройная талия вернется быстро и надолго.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что диетолог раскрыл секрет, как быстро избавиться от тяги к сладкому.