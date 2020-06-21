Новости

Лента новостей

Даже яблочный пирог - названы полезные при похудении сладости

Технологии | Читати новину українською
Даже яблочный пирог - названы полезные при похудении сладости Фото: pxhere.com

Сладости для людей, которые борются с лишним весом и пытаются похудеть, как правило относятся к категории запрещенных продуктов, так как вызывают профицит калорий. Но отказ от разных вкусностей становится для многих худеющих людей настоящим испытанием, поскольку из ежедневного рациона нужно полностью исключить любые лакомства. Оказывается, не обязательно отказываться от любимых сладостей во время похудения — некоторые продукты, по утверждению испанских диетологов, не только никоим образом не вредят фигуре, но и являются крайне полезными и важными для организма в период избавления от лишних килограммов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на La Gaceta de Salamanca.

В список полезных при похудении сладостей вошли шоколад с содержанием какао не менее 70%, яблочный пирог с использованием желатина и дополненный кусочками свежих фруктов, а также финики, изюм, курага и вишня. По словам диетологов и нутрициологов, последние являются источником полезного сахара, антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. Медики уверяют, что, вопреки широко распространенному мифу, от этих продуктов нельзя потолстеть, а вот утолить тягу к сладкому — легко и просто.

Единственное правило при употреблении вышеназванных сладостей при похудении является умеренность. Эксперты отмечают, что если иногда позволять себе небольшое количество вкусностей, то это не навредит фигуре.

Стоит отметить, что ранее западные диетологи заявили, что избавиться от ненужных жировых запасов в области живота поможет рацион с большим количеством белка. Если в рацион добавить куриные яйца, мясную и рыбную продукции, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, то стройная талия вернется быстро и надолго.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что диетолог раскрыл секрет, как быстро избавиться от тяги к сладкому.

Источник: ONLINE.UA
Теги: здоровье, диета, правильное питание, солодощі, дієтологи, схудненння, как похудить
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 35825 -
Выздоровели 16406 -
Летальные 994 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:06:11, 21.06.2020

Курс валют 21.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,72
26,79
26,73
EUR
29,86
29,93
30,04
GBP
32,99
33,07
-
RUB
0,39
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...