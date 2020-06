Просто неудачник: известно, как принц Уильям сконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские для многих являются эталоном пары, которая смогла пронести свою любовь сквозь года. Однако только недавно стало известно, что их знакомство началось с конфуза, воспоминания о котором до сих пор заставляют обоих смущаться. Оказалось, что принц Уильям так хотел познакомиться с Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете, что не удержался на ногах и упал прямо перед будущей женой. Об этом забавном инциденте рассказывается в документальной ленте William & Kate: Too Good to Be True — "Уильям и Кейт: слишком идеально, чтобы быть правдой", которую представил телеканла Channel 5, передает ONLINE.UA.

Не так уж много людей знают о том, что история их любви началась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Нетрудно догадаться, что тогда Уильям ни был лишен внимания девушек, которые хотели закрутить роман с королевским отпрыском, однако его сердце покорила именно Кейт Миддлтон. Робкий юноша давно хотел познакомиться с красавицей-студенткой, но все никак не предоставлялось возможности. И когда обстоятельства наконец были благоприятными для первого диалога, принц Уильям споткнулся и упал прямо к ногам девушки.

"Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я просто неудачник", — смущенно пробормотал Уильям, когда понял, что с ним произошло.

Однако Кейт Миддлтон только засмеялась после его слов. После этого конфуза завязалась дружба между супругами, которая переросла в серьезные отношения. Стоит обратить внимание на то, что Уильям годами не звал любимую под венец и решился признаться ей только тогда, когда девушке было 28 лет. Такую нерешительность принца Уильяма объясняют неудачным браком его родителей, который спешно заключил принц Чарльз из-за давления королевской семьи.

