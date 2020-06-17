Петров пост 2020 - что нельзя есть и главные правила

В понедельник, 15 июня у христиан начинается Петров пост — он будет длиться 27 дней и закончится 11 июля, накануне большого православного праздника апостолов Петра и Павла. Этот пост считается нестрогим, но имеет свои правила, которые диктуют, что можно и нельзя есть в определенные дни недели, а также как себя правильно вести в этот особенный религиозный период. ONLINE.UA публикует календарь питания на Петров пост по дням, а также рассказывает, что можно и нельзя делать в этот период.

Петров пост 2020 — когда начинается и заканчивается

Длительность Петрова поста изменяется каждый год. Она зависит от даты Пасхи и Троицы, после которой пост начинается через неделю. Так как Троицу в 2020 году отмечали 7 июня, то значит с 15 июня начинается особый религиозный период подготовки верующих к празднику Петра и Павла (12 июня).

В церкви напоминают, что Петров пост — это, прежде всего, молитва, причастие и исповедь, а также воздержание от праздного времяпровождения. Следовательно в этот преиод православные христиане должны очищать душу и тело молитвами, покаянием и отказом от мясных, молочных продуктов и яиц.

Что можно и нельзя есть в Петров пост — календарь питания по дням

Главный запрет в еде в Петров пост действует на мясо, молоко и яйца. При этом верующим разрешено употреблять в пищу рыбу. Кстати, связано это с тем, что апостол Петр, родившийся в семье рыбака, всегда считался покровителем рыболовов. Правда, по средам и пятницам под запретом и рыбные блюда — в эти дни можно питаться только сырой пищей.

Календарь питания по дням:

15, 22, 29 июня, 6 июля (понедельник) — день горячей пищи без масла. Разрешены овощные и крупяные супы, тушеные овощи, грибы, каши;

— день горячей пищи без масла. Разрешены овощные и крупяные супы, тушеные овощи, грибы, каши; 16, 23, 30 июня, 7 июля (вторник) — любая постная еда с растительным маслом, а также рыба;

— любая постная еда с растительным маслом, а также рыба; 17, 24 июня, 1, 8 июля (среда) — сухоядение (хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед);

— сухоядение (хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед); 18, 25 июня, 2, 9 июля (четверг) — любая постная еда с растительным маслом, а также рыба;

— любая постная еда с растительным маслом, а также рыба; 19, 26 июня, 3, 10 июля (пятница) — сухоядение (хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед);

— сухоядение (хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед); 20, 27 июня, 4, 11 июля (суббота) — любая постная еда с растительным маслом, а также рыба;

— любая постная еда с растительным маслом, а также рыба; 21, 28 июня, 5 июля (воскресенье) — разрешается постная еда с добавлением растительного масла, рыба и можно пить вино.

В Петров пост можно есть овощи, любые фрукты, грибы, орехи и сухофрукты, крупы и макароны, бобовые, мед. Разрешается есть рыбу и морепродукты (в том числе икру). Под запретом мясо и мясные продукты (в том числе колбаса, сало, консервы и сосиски), молоко и молочные продукты (йогурт, сметана, кефир, сыр и творог, сливочное масло, сгущенное молоко и мороженое), яйца. В период поста можно готовить легкие супы: картофельный, гороховый и с клецками. Также традиционными блюдами в Петров пост считаются постные щи, холодная постная окрошка и ботвинья (холодный суп на кислом квасе) — эти блюда особенно актуальны по средам и пятницам, то есть в дни строго поста, когда под запретом не только пища животного происхождения, но и рыба, и даже растительное масло.

Что нельзя делать в Петров пост — главные запреты

В Петров пост рекомендуется избегать занятий рукоделием — по народным приметам, иголкой можно "зашить" все хорошее и привлечь в свою жизнь что-нибудь плохое. Также нельзя стричься, чтобы не лишиться на всю жизнь счастья и удачи. В дни поста нужно стараться не брать и ничего не давать в долг. Накануне праздника Петра и Павло рекомендуется провести в доме или квартире генеральную уборку и вынести весь мусор.

Церковь не приветствует никаких свадеб в Петров пост. Согласно народным поверьям, семья, сыгравшая свадьбу в Петров пост, не будет крепкой и, скорее всего, быстро распадется из-за постоянных ссор и скандалов.

В этот период необходимо сосредоточиться на борьбе с грехами и соблазнами, ограничить посещение развлекательных мероприятий и сократить времяпровождения в социальных сетях.

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