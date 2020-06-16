Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро хочет получить российское гражданство

Известная уругвайская и аргентинская певица, звезда телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро неожиданно для всех подала документы для получения российского гражданства. Она уже успела рассказать о том, что получить российский паспорт ей предложили в посольстве РФ в Аргентине, поскольку она много путешествует и у нее "немало связей с Россией". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", — отметила артистка.

Кроме того, Наталья Орейро решила откровенно рассказать о том, что эта история началась с ее шуток во время программы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" в марте 2019 года.

"Я была на программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я сама российская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это шутя, это не было просьбой, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", — заявила певица.

Таокж она рассказала, что у нее уже есть российские паспорта — только сувенирные, которые ей дарили поклонники.

"У меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15, но они ненастоящие", — добавила артистка.

Напомним, что Наталья Орейро — известная 43-летняя уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель. Она стала популярной в Украине благодаря главным женским ролям в аргентинских сериалах "Богатые и знаменитые" и "Дикий ангел". С 2011 года — она посол доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай). В России артистка бывает довольно часто, чего не скажешь об Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского называла паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и ничтожными бумажками, но призвала не осуждать и адекватно оценивать решение украинцев получить эти "документы".