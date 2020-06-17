Ретроградный Меркурий возвращается - как защититься от негативного влияния

На Земле 18 июня наступает второй в 2020 году ретроградный Меркурий, который держит в страхе всех людей на планете. С этим сложным астрономическим периодом связаны многие неприятности и неудачи, которые буквально преследуют людей на каждом шагу. Поэтому понятие "ретроградный Меркурий" уже давно приобрело саркастически-нарицательный характер, потому как люди все неприятное, что с ними случается, возлагают на шалости самой маленькой планеты Солнечной системы. Однако, действительно, когда Меркурий меняет курс и движется в обратную сторону, его влияние на Землю сложно игнорировать. Этот факт подтверждают и астрологи, которые предупреждают, что в этот период жизнь может выйти из строя и шутить с этим не стоит. Что же это такое ретроградный Меркурий и так ли он страшен, как о нем говорят? ONLINE.UA делится советами атсрологов, как пережить это сложное время, чтобы все неприятности обходили стороной.

Ретроградный Меркурий — что это такое?

Ретроградным движением планет в астрологии считается явление, когда кажется, что они начинают замедлять свой ход и как бы двигаться в обратную сторону. На самом деле, это оптическая иллюзия! Планеты всегда двигаются вперед, и несутся очень быстро. Самой быстрой планетой считается именно Меркурий, который вращается вокруг Солнца каждые 88 дней. Ретроградным считается период, когда Меркурий проносится мимо Земли — когда он обгоняется нашу планету на своей внутренней орбите, то возникает ощущение, что он меняет направление и движется ретроградно. Как правило, это происходит три раза в год.

В 2020 году ожидается три периода ретроградного Меркурия. Первый уже прошел в период 17 февраля по 10 марта. Второй начнется 18 июня и завершится 12 июля. А третий неблагоприятный период, который связывают с ретроградным Меркурием, начнется 14 октября и продлится до 3 ноября 2020 года.

С научной точки зрения, каждая планета в нашей солнечной системе ретроградна. Но, например, в отличие от Марса, орбита Меркурия меньше, и поэтому событие происходит чаще. Несмотря на то, что есть логическое астрономическое объяснение того, почему Меркурий "меняет" курс, астрологи считают, что в этот период на Земле происходит нечто более важное.

Как пережить ретроградный Меркурий — советы астрологов

Всемирно известные астрологи считают, что ретроградный Меркурий – это единственное событие, которое затрагивает все знаки Зодиака. Когда ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы меняет направление, то за этим следуют хаотические изменения на Земле. Ученые убеждены, что период влияния ретроградного Меркурия – это и время сильного кармического бумеранга, когда человек будет пожинать плоды своих трудов.

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют:

не начинать ничего нового;

отказаться от путешествий и дальних поездок;

не покупать дорогостоящую технику и недвижимость;

не строить долгосрочных планов;

не брать и не давать деньги в долг.

Вместе с тем, у ретроградного Меркурия есть и большие позитивные моменты. Люди во время всех этих периодов в 2020 году смогут посмотреть на свою жизнь как бы с другой стороны и в итоге качественно ее изменить. Астрологи рекомендуют в этот период быть максимально внимательными ко всему, так как упустив мельчайшую деталь в любом деле, есть риск потерять нечто большее. Это время хорошо и тем, что поможет исправить прошлые ошибки и закончить дела, отложенные в дальний ящик. Кстати, эксперты уверяют, что если их успеть доделать до окончания периода ретроградного Меркурия, то можно получить от Вселенной в разы больше, чем ожидали.

Не забывайте, что в июне ретроградный Меркурий наступит в Знаке Близнецы, а это приведет к тому, что найти общий язык в общении с окружающими будет намного сложнее. Не стоит ожидать компромиссов или того, что проблемы с близкими разрешатся сами по себе, лучше сразу не допускать конфликтных ситуаций. Самыми сложными днями станут 20, 21 и 22 июня, так как в эти дни ожидается еще и солнечное затмение.

Особенно внимательно нужно отнестись к своему эмоциональному состоянию. Знаки стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец) в период ретроградного Меркурия становятся агрессивными. Знаки стихии Воды (Рыбы, Рак, Скорпион) и Земли (Козерог, Телец, Дева) могут погрузиться в депрессию и меланхолию. Знаки стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) становятся рассеянными, испытывают проблемы с концентрацией внимания.

Как сообщал ONLINE.UA, июнь готовит украинцам неприятный астрономический сюрприз — опасный коридор затмений, который считается самым неблагоприятным периодом 2020 года. Летние лунные и солнечные затмения в 2020 году пройдут целой серией. Начнутся они 5 июня. 21 июня, как раз в день летнего солнцестояния произойдет солнечное затмение. А закроет опасный коридор второе лунное затмение за месяц — 5 июля.