Сколько цивилизаций существует в нашей галактике - ответ ученых потряс мир

Ученые ежедневно шокируют мир неожиданными и часто шокирующими открытиями, однако немало вопросов, которые больше всего волнуют простых людей, все равно остаются без ответа. Так, британские астрофизики из Ноттингемского университета попытались наконец понять, сколько цивилизаций на самом деле проживает в нашей галактике. Они провели расчеты и пришли к неожиданному выводу — по словам ученых, Млечный Путь населяет десятки умных цивилизаций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Astrophysical Journal.

Во время своего исследования ученые использовали принцип Коперника, назвав метод расчета астробиологической чертой. Ученые рассматривали предположение, что на других планетах жизнь зародилась и развивалась примерно так же, как и на Земле.

"В подсчетах они ввели ограничения по времени и условиям. Так, предполагается, что для формирования разумных форм жизни необходимо около 4,5-5 миллиардов лет, а сформироваться они могут на планетах вблизи богатых металлами звезд", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, сейчас в нашей галактике может существовать около 36 активных разумных цивилизаций. При этом, расстояние до них составляет примерно 17 тыс световых лет. По словам ученых, это делает невозможным связь людей с ними.

Пользователи сети уже активно комментируют эту потрясающую новость.

"Сколько?! 36?! Ого! Я знал, что мы не одни; думаю, живут своей жизнью и нами даже не интересуются; интересная информация, но мне кажется, что разумных цивилизаций гораздо больше; думаю, что они наблюдают за нами, даже больше — активно участвуют в нашей политической и культурной жизни; хотелось бы пообщаться с другими цивилизациями — верю, что скоро мы сможем это сделать", — комментируют новость в сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из разных уголков планеты неожиданно для всех стали утверждать, что из космоса периодически поступают яркие импульсы — интересные подробности можно найти в нашем материале.