Они растут - раскрыта интересная загадка самых высоких гор на планете

Горы занимают почти 27% земной суши и, безусловно, играют важную роль в жизни человека. Самой высокой горой на Земле является Эверест или Джомолунгма, которая расположена в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района. Она возвышается на 8848,43 метра над уровнем моря, а восхождение на эту гору — настоящая мечта для любого альпиниста. Недавно ученые раскрыли любопытную тайну высочайших гор на Земле. Как оказалось, они растут и "размножаются". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ученые исследуя горные цепи в США, Гималаях, Андах и Японии, выяснили, что горы продолжают расти и это обусловлено влиянием подземных сил. Наибольшее влияние на высоту горных цепей оказывает движение тектонических плит под ними. По мере того, как плиты сталкиваются и перемещаются относительно друг друга, образуются новые горные цепи. Данный процесс может занимать миллиарды лет.

При этом, высота гор может и уменьшатся. Это обусловлено климатом и естественной эрозией. Еще одним фактором, влияющим на рост гор, является изостазия — равновесное состояние земной коры, при котором менее плотная земная кора "плавает" в более плотном слое верхней мантии.

Специалисты считают, что их открытие раскрывает загадку образования самых высоких гор на планете. При этом они отмечают, что влияние климата на изменение горного рельефа переоценено.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые раскрыли очередную загадку Великой китайской стены. Как оказалось, среди причин было намерение имперских китайских властей контролировать движение людей через границу.