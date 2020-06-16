Ученые открыли новый вид хищных динозавров - как тот выглядел

Новый вид динозавров под названием оверораптор нашли на территории современной Аргентины. Ученые объяснили, как именно тот выглядел. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Nature.

По мнению палеонтологов, этот небольшой хищник жил на нашей планете около 90 миллионов лет назад — тогда повсюду царил Меловой период.

Небольшой и грациозный оверораптор, длиной всего 1,3 метра, имел длинные и подвижные верхние конечности. Их обрамляли перья, которые делали лапы похожими на крылья. На каждой ноге у него был серповидный коготь, который отсылает его внешность до легендарных велоцирапторов или дейнонихов.

"Эта особенность отсутствует у птиц, чьи ноги — более развитые в эволюционном плане — позволяют им держаться за ветки деревьев", — пишет один из авторов исследования Маттиас Мотта.

По словам палеонтолога Фернандо Новаса, команда обнаружила одну особенность, которая отличает оверораптора от велициратора.

"Анализируя его лапы, мы обнаружили птичьи особенности, связанные с полетом. Это заставляет нас думать, что по филогенетическом древу Overoraptor chimentoi был ближе к птицам, чем большинство известных ящеров... Однако наша гипотеза заключается в том, что его способность складывать крылья все же должна была иметь другую функцию, чем у летающих птиц, поскольку эта тварь бегала", — пояснил он.

Ученые предположили, что верхние конечности помогали оверораптору балансировать во время стремительного бега, вроде поведения современных двуногих птиц.

Эксперты считают, между новым видом и рахонависами — птицеподобными динозаврами.

"Мы думаем, благодаря своим анатомическим характеристикам, рахонавіси должны был иметь возможность автоматически складывать крыло, что характерно для птиц. Эти сходные черты указывают на то, что Overoraptor chimentoi и Rahonavis могут сформировать новую группу бегунов-паравесов, которые будут ближе к птицам, чем все известные динозавры", — добавил Новас.

Как сообщал ONLINE.UA, команда австралийских астрономов открыла новую кольцеобразную галактику R5519, возраст которой составил около 11 миллиардов лет по предварительной оценке.

По данным ученых, новый объект необычной формы, который сложно отнести к отдельной распространенной категории, находится на расстоянии 10,8 миллиарда световых лет от Земли.