Зеленский провел внезапные переговоры с иностранным лидером - в чем причина

Политические контакты на высшем уровне продолжаются несмотря на пандемию коронавирус COVID-19 . В понедельник, 15 июня, украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

По официальным данным, беседа началась со слов поддержки в адрес Елены Зеленской, у которой диагностировали COVID-19 . Этот вирус весной побороли Софи Трюдо, жена лидера.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН в размере 500 тысяч канадских долларов", — отметил глава Украины.

В то же время он рассказал, что надеется на прогресс в визовой либерализации с Канадой для украинцев.

"Мы имеем уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", — добавил президент.

Трюдо ответил, сложная ситуация не помешает пересмотреть условия визового режима между двумя странами. Над этим надо работать.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня обнаружили 31 810 случаев COVID-19 . Тем временем в Канаде уже чуть более 100 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA, на Банковой опровергли информацию о заражении коронавирусом сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко, а также другие члены украинской делегации, которые ездили на переговоры в Париж, действительно сдавали тесты на коронавирус.