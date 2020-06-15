Зеленский провел внезапные переговоры с иностранным лидером - в чем причина

Политические контакты на высшем уровне продолжаются несмотря на пандемию коронавирус
По официальным данным, беседа началась со слов поддержки в адрес Елены Зеленской, у которой диагностировали
"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН в размере 500 тысяч канадских долларов", — отметил глава Украины.
В то же время он рассказал, что надеется на прогресс в визовой либерализации с Канадой для украинцев.
"Мы имеем уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", — добавил президент.
Трюдо ответил, сложная ситуация не помешает пересмотреть условия визового режима между двумя странами. Над этим надо работать.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня обнаружили 31 810 случаев
Как сообщал ONLINE.UA, на Банковой опровергли информацию о заражении коронавирусом сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко, а также другие члены украинской делегации, которые ездили на переговоры в Париж, действительно сдавали тесты на коронавирус.