Дело Приватбанка - суд принял судьбоносное решение

В Верховном суде приняли окончательное решение относительно жалобы братьев Суркисов на Нацбанк Украины. Рассмотрение касался национализации "Приватбанка". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное представительство НБУ.

Во время национализации братья Суркисы имели значительные депозиты в банке. По процедуре bail-in эти депозиты обменяли на акции учреждения и, соответственно, признали владельцев лицами, которые связаны с банком.

Суркисы де-факто стали акционерами "Приватбанка". Их долю акций выкупило государство за 1 гривну — вместе с судьбами Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Процедура bail-in необходима для смягчения давления на национализированный банк. Тот не имел возможности обслуживать серьезные по объему депозиты лиц, связанных с банком. Общий депозит семьи Суркисов достигал более миллиарда гривен.

Напомним, "Приватбанк" национализировали в декабре 2016 года. С того времени не утихают разнообразные судебные иски против государственных учреждений, ответственных за этот процесс.

Представители Международного валютного фонда неоднократно подчеркивали, что невозможно заключить соглашение о новых траншах без законодательного запрета на возвращение таких активов. Это нарушает стабильность сотрудничества.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине впервые применили так называемый антиколомойський закон, на принятии которого настаивал МВФ для выплаты Украине очередного кредита. Накануне, 12 июня, Хозяйственный суд Киева вынес решение по двум искам бывших акционеров против Приватбанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году.