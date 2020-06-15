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США и ЕС срочно обсудили Украину - что известно

США и ЕС срочно обсудили Украину - что известно США та ЄС (фото — pexels.com)

Война в Украине вновь стала темой обсуждения за рубежом. Министры иностранных дел Евросоюза и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили Донбасс во время видеоконференции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам высокого представителя ЕС Жозеп Борреля, позиция Брюсселя и Вашингтона не меняется.

"Восточное партнерство было третьим главным вопросом сегодня во время конференции. Мы подтвердили мощное партнерство между ЕС и США, которое остается решающим, в частности, относительно (урегулирования) ситуации в Украине. Безусловно, мы все еще нуждаемся, чтобы Россия сделала свою часть дела в полном выполнении Минских соглашений, и наша позиция остается четкой и неизменной", — подчеркнул он.

Обсуждение сосредоточилось на трех важных вопросах — отношений с Китаем, процессах в странах Ближнего Востока, а также Украине.

"Мы говорили также о пандемии коронавирус, которая является частью глобального кризиса, что лишь подчеркивает необходимость международного сотрудничества в системе здравоохранения. Именно поэтому мы выразили сожаление по поводу объявления США о намерении выйти из ВОЗ, и выразили надежду, что это решение может быть пересмотрено. Потому что глобальные проблемы требуют глобальных решений, привлечения многосторонних инструментов и международного сотрудничества", — пояснил Боррель.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и Евросоюз поставили жесткое требование России. Она касается действий Кремля на украинском Донбассе. По словам постпреда США в организации Джеймса Гилмора, оккупанты на Донбассе пользуются эпидемией COVID-19 как прикрытием для ограничения наблюдателей.

Европейские представители в ОБСЕ подчеркнули, что действия Кремля в зоне войны — это угроза для функционирования миссии.

Источник: Укрінформ Теги: ЕС, США, война, полмтика, Украина, Россия, Майкл Помпео
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Обновлено:19:11, 16.06.2020

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