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Курс валют на сегодня 16 июня - доллар подорожал, евро подешевел

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 16 июня - доллар подорожал, евро подешевел

На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 16 июня цена доллара США составит 26 гривен 84 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 11 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 21 копейка, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в понедельник, 15 июня.

В понедельник, 15 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.8/26.77 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.15/30.11 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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