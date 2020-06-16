Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 16 июня

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — во вторник, 16 июня, зафиксировано 666 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1455 случаев;
Волынская область — 1499 случаев;
Днепропетровская область — 1004 случая;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1101 случай;
Закарпатская область — 1726 случаев;
Запорожская область — 531 случай;
Ивано-Франковская область — 1809 случаев;
Кировоградская область — 590 случаев;
м. Киев — 3985 случаев;
Киевская область — 2049 случаев;
Львовская область — 3072 случая;
Луганская область — 60 случаев;
Николаевская область — 321 случай;
Одесская область — 1133 случая;
Полтавская область — 279 случаев;
Ровенская область — 2473 случая;
Сумская область — 228 случаев;
Тернопольская область — 1483 случая;
Харьковская область — 1595 случаев;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 560 случаев;
Черновицкая область — 4013 случаев;
Черкасская область — 562 случая;
Черниговская область — 427 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на
Стоит также обратить внимание на то, что за все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 млн 112 тыс случаев заражения. Более 4 млн 201 тыс человек смогли победить болезнь. Также отмечается, что умерли от осложнений болезни 439 тыс человек. За последние сутки в мире было подтверждено более 124 тыс новых случаев. В этот же день умерли 3415 человек. Лидером по темпам заражения сейчас стала Бразилии — 23,6 тыс случаев в сутки. В США за это время обнаружили 20,7 тыс больных
15 июня стало известно, что на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине правительство детально обсуждает возможность возвращения жесткого карантина. Этот вопрос подняли во время традиционного совещания Офиса президента в понедельник. Пока в Кабмине разрабатывают документ с условиями карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал его создания в скором времени.
"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуаций", — говорится в сообщении.
Недавно также глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе традиционного брифинга официально сообщил, что в Минздраве уже успели рассмотреть вопрос увеличения количества транспорта для пригородного и межобластного сообщения. Перевозчики сейчас утверждают, что имеют возможность запустить дополнительные рейсы. По мнению главы ведомства, это позволит разгрузить транспорт и уменьшить риски подхватить коронавирус.
Как сообщал ONLINE.UA, на Банковой опровергли информацию о заражении коронавирусом сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского — все важные подробности можно найти в нашем материале.