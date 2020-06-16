Команда Путина готовила убийство: известно, как Украина разнесла вдребезги планы Кремля

Недавно стало известно о шокирующем продолжении резонансного скандала, который разгорелся вокруг главы Кремля Владимира Путина. Журналистам издания Jam News стало известно о том, что россияне готовили убийство грузинского ведущего Георгия Габунии, который стал известен после публичного ругательства в адрес президента РФ в прямом эфире. Стоит обратить внимание на то, что разоблачить подготовку убийства смогли украинские спецслужбы — они спасли жизнь журналисту. Что важно понимать, о подготовке убийства Габунии рассказал Ника Гварамия — директор телеканала "Мтавари архи", где сейчас работает журналист, передает ONLINE.UA.

По словам Гварамии, команда Путина хотела расправиться с его подчиненным именно из-за ругани в адрес президента РФ. Что важно понимать, Кадыров угрожал отомстить представителю медиа сразу же после скандального инцидента.

"Впрочем покушение не удалось, поскольку грузинские правоохранители задержали россиянина, который его готовил — Васамбека Бокова. Информацию о нем предоставили украинские спецслужбы, но сначала Грузия восприняла это как "провокацию грузинского лобби в Украине". Вероятно, здесь говорится о Михаиле Саакашвили и его команде. Все просто — командование, планирование и само убийство должно было состояться в трех разных местах. Так, командовали покушением из России, осуществить его должны были на территории Грузии, а вот планирование проводили в Украине", — говорится в сообщении.

Россиянам не удалось ничего сделать, поскольку украинские спецслужбы вышли на координаторов покушения. Пока не называется, какой именно орган это был и каким образом в Украине вышли на координаторов.