Елену Зеленскую срочно госпитализировали - что известно

Первая леди Украины Елена Зеленская недавно сдала положительный тест на коронавирус COVID-19 . Уже во вторник, 16 июня, на официальном уровне подтвердили ее госпитализацию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Согласно обнародованным данным, жену президента направили в одну из киевских больниц.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19 . Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена Президента находится в изоляции, под присмотром врачей", — добавили в ОПУ.

Накануне Владимир Зеленский и дети супругов вновь прошли тестирование на COVID-19 . Ни один из них не дал положительного результата.

Напомним, о болезни первой леди официально сообщили недавно, на прошлой неделе. С того времени она чувствовала себя хорошо и лечилась амбулаторно, предварительно изолировавшись от семьи.

По состоянию на утро 16 июня по всей Украине подтвердили 32 476 случаев коронавирус. За последние сутки 666 новых инфицированных. Уже долгое время украинские врачи фиксируют ежесуточное количество более 600 или даже 700.

Причиной такого всплеска в Кабмине назвали ослабление карантина во многих регионах, через которые люди стали совсем пренебрегать правилами. Топ-чиновники предупреждали, что разработают специальный алгоритм для возврата жесткого карантина в отдельные области.