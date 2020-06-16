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Будем смотреть - в МОЗ ответили на важный вопрос

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Будем смотреть - в МОЗ ответили на важный вопрос Тестування (фото — piqsels.com)

Организация Внешнего независимого оценивания в Украине столкнулась с трудностями из-за эпидемии коронавирус COVID-19. В Министерстве здравоохранения по этому поводу сделали новое заявленіе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе министра Максима Степанова.

По его словам, проведение оценки в 2020 году будут обсуждать до 20 июня. Именно до этой даты в вопросе поставят точку.

"На сегодня мы планируем его проводит. Мы определили две четкие критерії, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где-то 19-20 июня, будем смотреть на эти критерії", — добавил Степанов.

Следует напомнить, сессия ВНО начинается в следующую среду, 25 июня. Она должна длиться до 17 июля. Предполагается, что в этот период украинские школьники будут принимать участие в таких направлениях ВНО:

  • украинский язык и литература;
  • история Украины;
  • математика;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • английский язык;
  • испанский язык;
  • немецкий язык;
  • французский язык.

Недавно общее оценивание оказалось в Украине перед новым вызовом. Власть отменила проведение пробных мероприятий, которые планировали на период с 15 по 17 июня.

Как сообщал ONLINE.UA, по информации образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, ВНО в 2020 году могут отменить вообще. Руководитель МОЗ Максим Степанов в свою очередь пояснил, что отмена пробного ВНО в Украине связано с ухудшение ситуации с распространением коронавирус в стране.

Министр напомнил, что в течение последних дней в Украине стабильно регистрируют более 600 новых случаев коронавирус. Согласно установленным правилам, образовательные мероприятия нельзя восстанавливать по имеющейся ситуации.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, ЗНО, полмтика, Украина, карантин, эпидемия, коронавірус
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Обновлено:19:11, 16.06.2020

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