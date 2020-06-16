Рост экономики - Шмыгаль порадовал новым прогнозом

Глава Кабинета министров Денис Шмиаль обратил внимание украинцев на то, что пандемия коронавируса крайне негативно повлияла на экономику мира и нашей страны. По его словам, КМУ уже успел разработать программу стимулирования экономики преодоления последствий эпидемии, которая предусматривает прежде всего поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что рост экономики Украины ожидают во второй половине текущего года. Что важно понимать, в Программе деятельности Кабмина учтено падение ВВП на 4,8%. Идентичный сценарий прогнозирует также МВФ. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", — прогнозирует глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, на время карантина КМУ закрывал 6 основных отраслей экономики. Речь идет об отраслях потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Кроме того, он отметил, что мировой кризис также привел к снижению спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности.

"Соответственно, там также было незначительное проседание от 4% до 6%", — добавил глава Кабмина.

Стоит обратить внимание на то, что в МВФ прогнозируют, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 8,2%. В целом Украина сможет выйти из кризиса в 2023, а то и в 2024 году. В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов.

Кроме того, 16 июня глава Минфина Сергей Марченко поделился с украинцами неожиданной новостью — он сообщил, что Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Также официальный Киев рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

Как сообщал ONLINE.UA, показатель реального прожиточного минимума в Украине требует нового подхода для определения. Министр социальной политики Марина Лазебная обратила внимание на то, что он составляет сейчас от 4,2 до 4,3 тысячи гривен.