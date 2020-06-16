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КНДР неожиданно уничтожила офис связи с Южной Кореей - что случилось

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КНДР неожиданно уничтожила офис связи с Южной Кореей - что случилось КНДР та Республіка Корея (фото — pikrepo.com)

Новое обострение между Северной и Южной Кореей продолжает расти через дипломатические споры. Во вторник, 16 июня, Пхеньян решил уничтожить совместный офис для связи между государствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Yonhap, Reuters и NK News.

В упомянутый день взрыв прогремел в промышленном комплексе пограничного Кессона. Позже представители министерства объединения Республики Корея подтвердили, что там находился офис связи. Инцидент произошел около 14:49 по местному времени, примерно в 08:49 в Киеве. Над местом происшествия поднимается черный дым.

Южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange, которая зарегистрирована в Сингапуре, сейчас утверждает, что два дня назад получила письмо. В нем власть Северной Кореи предупредила, "офис с межкорейского связи в Кессоне неизбежно будет разрушен". В Пхеньяне отметили отсутствие прогресса в отношениях с южными соседями.

Одновременно армейские подразделения Южной Кореи усилили свою боевую готовность, пока командование неустанно наблюдает за событиями на севере.

Недавно сообщали, что Северная Корея готовит жесткий ответ южной республике за распространение пропагандистских листовок, которые оскорбляют власть КНДР.

Как сообщал ONLINE.UA, сестра северокорейского лидера ким Чен Ына Кем Е Чжон 15 июня заявила о готовности военного командования к решительным действиям, на которые она получила карт-бланш от партийного руководства страны.

Она пригрозила Сеулу безжалостной войной, которая станет ответом на пропаганду против ее брата. Таким образом самая серьезная эскалация в отношениях севера и юга за время правления ким Чен Ына возвращает Корейская полуостров к конфронтации десятилетней давности.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Північна Корея, Южная Корея, КНДР, переговори, дипломатия, война
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