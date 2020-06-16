В семье Порошенко случилось большое горе - все подробности

16 июня неожиданно для всех ушел из жизни отец бывшего украинского президента Петра Порошенко — Алексей. Стоит отметить, что Алексей Порошенко — Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 ему исполнилось 84 года. Причина смерти отца украинского политика пока не называется. О смерти Алексея Прошенко сообщила политическая сила "Европейская солидарность", которая уже выразила свои соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты — смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", — говорится в сообщении политической силы.

Напомним, что Алексей Иванович родился в селе Сафьяны Измаильского уезда Королевства Румыния в семье румынского гражданина Ивана Евдокимовича Порошенко. Окончил 7-летнюю школу в Сафьянах и среднюю школу в Измаиле, поступил во Львовский сельскохозяйственный институт. В период обучения женился на Евгении Сергеевной Григорчук (после замужества — Порошенко), в следующем году 28 августа родился старший сын Михаил (1957-1997). В Болграде в 1965 году родился второй сын Петр Порошенко — будущий президент Украины. Жена Алексея Порошенко, Евгения, умерла в 2004 году. Старший сын Михаил трагически погиб в 1997 году в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Похоронен вместе с матерью в семейном склепе на Зверинецком кладбище Киева.

Ранее ONLINE.UA публиковал прямую трансляцию допроса Порошенко в суде по делу о госизмене Януковича.