МОЗ назвало условия для ВНО во время эпидемии - какие критерии проведения

Проведение Внешнего независимого оценивания находится под вопросом из-за эпидемии коронавирус
По его словам, прежде всего речь идет о количество случаев инфекции менее чем 60 на 100 тысяч населения.
"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должна превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37); количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", — пояснил Ляшко.
Он добавил, представителям Держпродспоживслужбі поручили усилить контроль в локациях проведения тестирования.Разработан список требований для проведения мероприятий:
- информировать участников ВНО о симптомах и профилактике
COVID-19до начала тестов;
- определять маршруты участников, чтобы обеспечить наименьший контакт между группами;
- составлять график допуска участников в здании;
- определять места рассадки участников, соблюдая правила соцдистанції;
- измерять температуру всем участникам перед ВНО;
- допускать людей в здании только при наличии маски;
- не допускать в места проведения ЗНО сопровождающих;
- организовывать места обработки рук с антисептиками.
Напомним, школы и другие образовательные учреждения остаются закрытыми из-за распространения коронавирус COVID-с 19 марта. Именно тогда власти ввели жесткий карантин.
Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения по поводу ВНО сделали новое заявление. По словам главы ведомства Максима Степанова, проведения оценивания в 2020 году будут обсуждать до 20 июня. Именно до этой даты в вопросе поставят точку.