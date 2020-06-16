МОЗ назвало условия для ВНО во время эпидемии - какие критерии проведения

Проведение Внешнего независимого оценивания находится под вопросом из-за эпидемии коронавирус COVID-19 в Украине. Власти страны объяснили, при каких условиях мероприятия не отменят. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, прежде всего речь идет о количество случаев инфекции менее чем 60 на 100 тысяч населения.

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должна превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37); количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", — пояснил Ляшко.

Он добавил, представителям Держпродспоживслужбі поручили усилить контроль в локациях проведения тестирования.Разработан список требований для проведения мероприятий:

информировать участников ВНО о симптомах и профилактике COVID-19 до начала тестов;

до начала тестов; определять маршруты участников, чтобы обеспечить наименьший контакт между группами;

составлять график допуска участников в здании;

определять места рассадки участников, соблюдая правила соцдистанції;

измерять температуру всем участникам перед ВНО;

допускать людей в здании только при наличии маски;

не допускать в места проведения ЗНО сопровождающих;

организовывать места обработки рук с антисептиками.

Напомним, школы и другие образовательные учреждения остаются закрытыми из-за распространения коронавирус COVID-с 19 марта. Именно тогда власти ввели жесткий карантин.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения по поводу ВНО сделали новое заявление. По словам главы ведомства Максима Степанова, проведения оценивания в 2020 году будут обсуждать до 20 июня. Именно до этой даты в вопросе поставят точку.