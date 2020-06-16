Парад жертвоприношения: аналитик раскрыл истинные планы Путина

Последние события, которые всколыхнули Россию, а также действия и решения главы Кремля Владимира Путина удивляют не только международное сообщество, но и многих россиян. Именно поэтому почти полтора десятка городов в России отказались от проведения парад 24 июня в связи с негативной ситуацией по заболеваемости. Однако сам Путин ужасающей угрозы или не видит, или же просто ее нагло игнорирует. Долгожданный российским президентом парад может превратиться в ритуал жертвоприношения из-за ситуации с COVID-19 , однако главу государства это вообще не волнует. Возможно, он даже хочет этого, если не задумывается о том, что дальше будет с людьми в его стране. На это обратил внимание политический аналитик и блогер Эль Мюрид, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, парад должен дать старт триумфальному "всенародному голосованию" и продемонстрировать как победу над вирусом, так и причастность нынешних пигмеев к настоящим победителям.

"Правда, Мавзолей на всякий случай снова забили в фанерный ящик — рисковать становиться на его трибуну Путин не спешит, как обычно, будет стоять где-то под забором Мавзолея. Где родился, там и пригодился. Духовное должно заглушить бурлящие звуки в животах. Ничего другого власть людям предложить не может. Это в какой-то там Дании все работающие получат по 3000 евро помощи от государства в качестве компенсации потерь от последствий эпидемии, а пенсионерам, которые живут на пособия, ежемесячно будут пока добавлять по 150 евро с той же целью. Нам Дания не указ, смотрите телевизор и не забудьте кивнуть в знак согласия с поправками в конституцию", — отмечает Эль Мюрид.

Он также не забыл упомянуть о том, что с целью "улучшения настроения" россиян нескончаемым потоком льются ободряющие новости о создании все более современных систем вооружения — винтовок с дальностью стрельбы в 7 км, "контр-гипер-ракет" и других крайне полезных штук.

"Открытие мрачного капища цвета хаки опять же — с фуражкой Гитлера в качестве жертвы своему воинственному божеству войны. Все для народа. Отрыв от реальных проблем страны в правящей верхушке просто потрясающий. Самое интересное, что они, похоже, даже не понимают, что происходит, живя где-то в параллельном пространстве", — заключает эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украине удалось разнести вдребезги планы Владимира Путина — важные подробности можно найти в нашей новой статье.