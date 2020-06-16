Верховная Рада приняла долгожданное решение - важные данные

16 июня украинский парламент наконец внес в повестку дня законопроект о народовластии путем референдума. Стоит обратить внимание на то, что за это решение проголосовали 242 народных избранников. Законопроект о референдуме уже доступен на сайте Верховной Рады под №3612. Что важно понимать, вместе с решением о внесении в повестку дня ВР поддержала решение о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов на половину. Как известно, в Раду этот проект закона внес глава государства Владимир Зеленский. Президент страны сразу же обозначил его как неотложный, передает ONLINE.UA.
Законопроект о референдуме предусматривает несколько важных моментов:
- чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопрос: об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть говорится об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочее; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины; вопрос о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.
- В то же время референдум не допускается относительно законопроектив по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без событийных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
Стоит напомнить о том, что парламент на следующем пленарном заседании 18 июня рассмотрит законопроект о народовластии через проведение всеукраинского референдума. Этот законопроект зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский как неотложный, но поддержать его народные избранники планируют не раньше осени.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 15 июня глава государства Владимир Зеленский экстренно написал письмо спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову — украинский лидер требует безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий.