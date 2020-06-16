Верховная Рада приняла долгожданное решение - важные данные

Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопрос: об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины.

То есть говорится об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочее;

вопросы общегосударственного значения;

вопрос об изменении территории Украины;

вопрос о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.