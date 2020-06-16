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Эксперты назвали главных претендентов на Золотой мяч - неожиданный прогноз

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Эксперты назвали главных претендентов на Золотой мяч - неожиданный прогноз Футбол (фото — wallpaperflare.com)

Эксперты выступили с прогнозом относительно главных претендентов на получение премии "Золотой мяч". Интересно, что лидирующую позицию в рейтинге занимает не Криштиану Роналду или Лионель Месси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Goal.

По мнению специалистов, кандидатом №1 станет польский бомбардир Роберт Левандовски, который выходит на поле в цветах "Баварии".

На фоне переноса матчей международных турниров получение "Золотого мяча" прежде всего будет зависеть от предстоящих поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они предусматриваются на август.

В общем Левандовски отличился в течение этого сезона 45 голами в нескольких турнирах. "Бавария" сейчас имеет очень хорошие шансы на победу Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Второе и третье место получили в рейтинге Лионель Месси и Криштиану Роналду. Десятка лидеров выглядит так:

  • Роберт Левандовски ("Бавария");
  • Лионель Месси ("Барселона");
  • Криштиану Роналду ("Ювентус");
  • Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");
  • Томас Мюллер ("Бавария");
  • Неймар (ПСЖ);
  • Эрлинг Голанд ("Боруссия" Д);
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ);
  • Джейдон Санчо ("Боруссия" Д);
  • Серж Гнабрі ("Бавария").

Напомним, за пандемии коронавирус COVID-19 футбольные турниры различного уровня оказались длительное время парализованными. Только в мае отдельные страны начали восстанавливать свои национальные лиги.

Одной из первых вернулась в игру немецкая Бундеслига. Впрочем, некоторые чемпионаты остались недограними, например — французский.

Как сообщал ONLINE.UA известный бразильский футболист Тете (настоящее имя — Матеус Кардосо Лемос Мартинс), который является звездным полузащитником донецкой футбольной команды "Шахтер", тайно женился. Его избранницей стала украинка, с которой он сыграл свадьбу в Киеве.

Источник: ONLINE.UA
Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Золотой Мяч, Роберт Левандовски
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