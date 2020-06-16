Эксперты назвали главных претендентов на Золотой мяч - неожиданный прогноз

Эксперты выступили с прогнозом относительно главных претендентов на получение премии "Золотой мяч". Интересно, что лидирующую позицию в рейтинге занимает не Криштиану Роналду или Лионель Месси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Goal.
По мнению специалистов, кандидатом №1 станет польский бомбардир Роберт Левандовски, который выходит на поле в цветах "Баварии".
На фоне переноса матчей международных турниров получение "Золотого мяча" прежде всего будет зависеть от предстоящих поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они предусматриваются на август.
В общем Левандовски отличился в течение этого сезона 45 голами в нескольких турнирах. "Бавария" сейчас имеет очень хорошие шансы на победу Кубка Германии и Лиги чемпионов.
Второе и третье место получили в рейтинге Лионель Месси и Криштиану Роналду. Десятка лидеров выглядит так:
- Роберт Левандовски ("Бавария");
- Лионель Месси ("Барселона");
- Криштиану Роналду ("Ювентус");
- Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");
- Томас Мюллер ("Бавария");
- Неймар (ПСЖ);
- Эрлинг Голанд ("Боруссия" Д);
- Килиан Мбаппе (ПСЖ);
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Д);
- Серж Гнабрі ("Бавария").
Напомним, за пандемии коронавирус
Одной из первых вернулась в игру немецкая Бундеслига. Впрочем, некоторые чемпионаты остались недограними, например — французский.
Как сообщал ONLINE.UA известный бразильский футболист Тете (настоящее имя — Матеус Кардосо Лемос Мартинс), который является звездным полузащитником донецкой футбольной команды "Шахтер", тайно женился. Его избранницей стала украинка, с которой он сыграл свадьбу в Киеве.