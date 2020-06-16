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Парламент оперативно отреагировал на экстренное требование Зеленского - что происходит

Политика | Читати новину українською
Парламент оперативно отреагировал на экстренное требование Зеленского - что происходит Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

16 июня украинский парламент принял во втором чтении законопроект № 3377 о поддержке культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса из-за карантина связаного с распространением пандемии коронавируса. Стоит отметить, что законопроект поддержали 343 народных избранника. Что важно понимать, 15 июня украинский лидер Владимир Зеленский экстренно написал письмо спикеру ВРУ Дмитрию Разумкова — он требовал безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВРУ.

Закон предусматривает:

  • Уменьшение арендной платы для учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за карантина, и тому подобное.
  • Изменения в закон о рекламе, которые предусматривают дополнительные возможности для работы радио.
  • На период карантина и до 31 декабря 2020 телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
  • Обеспечивается деятельность Украинского культурного фонда, выполнения возложенных на фонд функций и полномочий в пределах сметы.

Что важно понимать, украинское правительство в месячный срок со дня вступления в силу закона должно разработать и утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта. Кроме того, Кабмин должен утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, которые не является арендой.

Стоит напомнить, что проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020. 15 июня украинский лидер Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 июня украинский парламент наконец внес в повестку дня законопроект о народовластии путем референдума. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, депутаты, парламент, Владимир Зеленский, закон о поддержке культуры и креативных индустрий
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Обновлено:19:11, 16.06.2020

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