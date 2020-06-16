На Ивано-Франковщине усилили карантин - неутешительные детали

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Украине отметилась новым всплеском в течение последних недель. На фоне вспышки власти Ивано-Франковской области принял неутешительное решение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на городской совет административного центра.

Согласно официальным предупреждением, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила закрыть ряд заведений.

Речь идет о:

закрытии учреждений физкультуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров;

закрытии учреждений культуры, в частности с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе и культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного лица на 5 квадратов площади помещения.

В то же время эксперты решили позволить проводить религиозные мероприятия, если плотность участников не будет больше одного на 10 квадратов площади в заведении.

Напомним, новый этап послаблений карантинного режима начался с 10 июня. Оказалось, что в Украине около 10 регионов не готовы к таким мерам, поскольку они имеют плохую эпидемическую статистику. Среди таких локаций относят также Киев.

По состоянию на утро во вторник, 16 июня, по всей Украине подтвердили уже 32 476 случаев коронавируса COVID-19 . За предыдущие сутки новых — 666. В течение длительного времени медики регистрируют более 600 и свыше 700 новых инфицированных в день.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине Кабмин обсуждает возможность возвращения жесткого карантина. Этот вопрос подняли во время традиционного совещания Офиса президента в понедельник, 15 июня. Сейчас в правительстве разрабатывают документ с условиями по карантину, который станет заменой для существующего порядка.