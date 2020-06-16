НАТО готовит новый сокрушительный удар по Путину - детали

Недавно глава Кремля Владимир Путин жестко отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о разработке гиперзвуковой ракеты, которая в 17 раз быстрее действующих разработок и которой американцы смогут победить любого врага. Российский президент самоуверенно ответил коллеге, что его страна готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах. Кроме того, Путин пообещал, что вскоре в Россие появится новый вид оружия, предназначенный для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями, благодаря которому россияне смогут сбивать ракеты противника. Данное заявление больше всего взволновало Альянс, поскольку стало известно, что министры обороны НАТО во время онлайн-встречи 17-18 июня будут активно обсуждать ответ блока на появление у РФ новых ракет, способных нести ядерное оружие, передает ONLINE.UA .

"Мы также обсудим последствия для безопасности из-за наращивания Россией набора ракет, способных нести ядерное оружие. Развертывание Россией ракетной системы SSC-8 привело к прекращению действия Договора о РСМД прошлого года. С тех пор Россия продолжала модернизировать свои ракетные возможности, в том числе гиперзвуковое оружие", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, он ожидает, что министры обороны согласятся на существенный и сбалансированный пакет политических и военных мер. Кроме того, генсек НАТО обратил внимание на то, что пакет включает укрепление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

"НАТО не будет отображать дестабилизирующее поведение России. Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин пригрозил миру мощным ядерным ударом. 2 июня российский глава подписал указ, в котором указано, что РФ будет применять ядерное оружие для сдерживания любого потенциального противника и стран, которые считают Россию потенциальным противником, которые начнут разворачивать баллистические ракеты, гиперзвуковое оружие и размещать ядерное оружие на территориях неядерных государств.