В НАТО внезапно раскритиковали скандальное решение Трампа - что случилось

Недавно американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Германии. Это вызвало критику со стороны представителей НАТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление генсекретаря Йенса Столтенберга.

По его словам, поддержка военного присутствия в странах Европы — это поддержка интересов Соединенных Штатов.

"Президент Трамп и я обсудили этот вопрос на прошлой неделе по телефону. Мой месседж такой: присутствие США в Европе в интересах Европы, но также и США", — подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, присутствие американских подразделений в Соединенных Штатах и Канаде усиливает НАТО в целом, в частности это олицетворяет мощь США на континентах.

"Мир и стабильность в Европе важны также и для Северной Америки... Президент объявил то, что он объявил, но пока не решено, как и когда это решение будет имплементированное. Я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос на предстоящей министерской встречи", — добавил он.

Напомним, президент Трамп анонсировал существенное сокращение американского присутствия в Германии — до 25 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что требует от официального Берлина изменить курс в отношении США в контексте торговли.

Следует заметить, что это не первая спорная ситуация между администрацией Трампа и различными международными структурами, которые связаны с безопасностью или сотрудничеством. Недавно Вашингтон оставил без финансирования Всемирную организацию здравоохранения.

Как сообщал ONLINE.UA, генсек НАТО Столтенберг озвучил важную требованию странам-членам Альянса в рамках достижения поставленных целей по расходам на оборону, несмотря на экономические трудности вследствие пандемии коронавирус.

В результате пандемии государства столкнулись с экономическими проблемами, и для выхода из ситуации прибегают к дополнительным расходам. Однако, по словам генсека НАТО, реальные вызовы безопасности, которые существовали к пандемии коронавирус, не уменьшились.