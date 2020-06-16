Она не сняла блокаду: Украине сделали неожиданное предупреждение

Во время брифинга 16 июня в Брюсселе глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил украинской власти важную новость — по его словам, несмотря на то, что Альнс предоставил Украине статус партнера расширенных возможностей, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО. Он обратил внимание на то, что решение о присоединении нашей страны к Программе расширенных возможностей в Альянсе принималось консенсусом. Это означает, что Венгрия дала свое согласие — хотя и дальше блокирует в НАТО встречи с Украиной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт блока.

"Да, действительно, союзники решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями. Украина доказала, что может быть ценным партнером НАТО... Что касается этого вопроса (венгерской блокады встреч — ред.), он еще не решен, мы еще решаем его. И я надеюсь, что мы найдем это решение", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Как известно, 12 июня Североатлантический совет признал нашу страну членом Программы расширенных возможностей НАТО. Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Стоит отметить, что Венгрия уже более двух лет блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

Что важно понимать, недавно глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил украинскую власть о том, что решение относительно Украины в НАТО блокирует не только образовательное законодательство, но также закон о языке — это был своеобразный ультиматум, который дипломат озвучил во время пресс-конференции в Будапеште после завершения встречи с главой МЗС Украины Дмитрием Кулебой.