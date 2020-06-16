Нужно действовать быстро - Зеленский бьет тревогу из-за масштабной проблемы

16 июня глава государства Владимир Зеленский экстренно поручил усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19 , если она будет изготовлена. Кроме того, отмечается, что по инициативе украинского лидера правительство уже готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. С таким громким заявлением выступил Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое прошло под председательством президента страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОПГ

Стоит обратить внимание на то, что соответствующие постановления будут рассматривать 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время. Денис Шмыгаль подчеркнул, что выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.

"Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19 , а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

С отдельным заявлением также выступил глава государства Владимир Зеленский.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", — подчеркнул президент.

Кроме того, отмечается, что со вчерашнего дня было увеличено количество пригородных электропоездов на Киевщине и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.

Также украинский лидер поручил усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19 .

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", — подчеркнул президент.

Как сообщал ONLINE.UA, что количество больных коронавирус в Украине продолжает расти — во вторник, 16 июня, зафиксировано 666 новых случаев заражения.