Нужно действовать быстро - Зеленский бьет тревогу из-за масштабной проблемы

16 июня глава государства Владимир Зеленский экстренно поручил усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против
Стоит обратить внимание на то, что соответствующие постановления будут рассматривать 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время. Денис Шмыгаль подчеркнул, что выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.
"Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными
COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
С отдельным заявлением также выступил глава государства Владимир Зеленский.
"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", — подчеркнул президент.
Кроме того, отмечается, что со вчерашнего дня было увеличено количество пригородных электропоездов на Киевщине и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.
Также украинский лидер поручил усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против
"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", — подчеркнул президент.
Как сообщал ONLINE.UA, что количество больных коронавирус в Украине продолжает расти — во вторник, 16 июня, зафиксировано 666 новых случаев заражения.