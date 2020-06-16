Мы должны защищаться - Германия неожиданно стала угрожать США

Кремлевский проект "Северный поток-2 " регулярно поставає перед трудностями, которые ему создают США, однако сейчас на защиту российского газопровода восстал федеральное правительство Германии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Клауса Эрнста, руководителя комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики.

По его словам, в правительстве обсудят вероятность введения мер в ответ на американские санкции, направленные против строительства "Северного потока-2 ".

Речь идет прежде всего о вызове посла Соединенных Штатов, рестрикции в отношении сенаторов, которые стали авторами законопроекта о упомянутые санкции.

"Мы должны задуматься, необходимы ли соответствующие меры, например штрафные пошлины на сжиженный природный газ из США... Мы должны потом задуматься, не следует ли ввести санкции против сенаторов, которые это инициировали", — отметил Эрнст.

Он назвал американские санкции вмешательством Вашингтона в правовую систему Европы, а также непосредственно в немецкий суверенитет.

"Правительство ФРГ должен прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС", — добавил политик.

Он резюмировал, в Бундестаге образовался консенсус относительно стремления к завершения "Северного потока-2 ".

Напомним, до недавнего времени российские власти пытались завершить строительство еще до начала 2020 года. Санкции США парализовали этот процесс. Американские представители неоднократно подчеркивали, что увеличение поставок газа из РФ станет появлением новой энергетической зависимости стран Европы от Москвы. Эту позицию разделяют также много европейских государств.