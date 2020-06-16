Мы вынуждены - у Путина истерика из-за нового решения Украины

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Это решение спровоцировало немало дискуссии на международной арене, однако больше всего новый статус нашей страны заинтересовал именно команду главы Кремля Владимира Путина, которая не устает комментировать и жестко критиковать судьбоносное решение официального Киева и Альянса. 16 июня с новым скнадальным заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Пескова. Он начал жаловаться на то, что предоставление нашей стране статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Мы не считаем, что это (предоставление Украине статуса. — Ред.) способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", — заявил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, он традиционно подчеркнул, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательная и хорошо известна.

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим", — озвучил новое предупреждение Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями Украина дальше стремится к членству в Альянсе. Украинский лидер Владимир Зеленский впоследствии добавил, что новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности. Что важно понимать, новый статус позволит Украине достичь совместимости с НАТО в рамках участия в программах и учениях Альянса, а также совместимости в контексте обмена информацией.