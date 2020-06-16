Ученые сделали рывок в лечении болезни Альцгеймера - важные подробности

Ученые утверждают, что ключом в лечении сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, онкологических заболеваний могут стать представители большого класса малых РНК, которые назвали miR. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Национальной академии медицинских наук Украины.
МікроРНК — это большой класс эволюционно-консервативных некодуючих молекул РНК. Их длина колеблется от 18 до 25 нуклеотидов. Эти элементы составляют часть процесса экспрессии генов, дифференцировки, пролиферации и апоптоза клеток.
"Регуляторные молекулы РНК способны заставить ген "молчать" двумя способами. Путем подавления экспрессии генов при взаимодействии с матричной РНК или выключение гена на после транскрипційному уровне вследствие эпигенетической модификации генома", — пояснили специалисты.
Также они отметили способность микроРНК
"Это свойство
miR-101заинтересовала ученых лаборатории нейрофизиологии, иммунологии и биохимии ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины" относительно проведения экспериментальных исследований по изучению их терапевтического действия при болезни Альцгеймера. С этой целью проведены исследования на экспериментальной модели болезни Альцгеймера у старых лабораторных крыс", — добавили в ведомстве.
Согласно выводам ученых, введение
Все это говорит о чрезвычайные перспективы использования этого опыта в фармакологических средствах для лечения болезни Альцгеймера.
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