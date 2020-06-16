Ученые сделали рывок в лечении болезни Альцгеймера - важные подробности

Ученые утверждают, что ключом в лечении сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, онкологических заболеваний могут стать представители большого класса малых РНК, которые назвали miR. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Национальной академии медицинских наук Украины.

МікроРНК — это большой класс эволюционно-консервативных некодуючих молекул РНК. Их длина колеблется от 18 до 25 нуклеотидов. Эти элементы составляют часть процесса экспрессии генов, дифференцировки, пролиферации и апоптоза клеток.

"Регуляторные молекулы РНК способны заставить ген "молчать" двумя способами. Путем подавления экспрессии генов при взаимодействии с матричной РНК или выключение гена на после транскрипційному уровне вследствие эпигенетической модификации генома", — пояснили специалисты.

Также они отметили способность микроРНК miR-101 подавлять синтез AβPP во время й2ого трансляции. Это обеспечивает устранение избыточного накопления и амилоидогенного процессинга β-амилоидного протеина.

"Это свойство miR-101 заинтересовала ученых лаборатории нейрофизиологии, иммунологии и биохимии ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины" относительно проведения экспериментальных исследований по изучению их терапевтического действия при болезни Альцгеймера. С этой целью проведены исследования на экспериментальной модели болезни Альцгеймера у старых лабораторных крыс", — добавили в ведомстве.

Согласно выводам ученых, введение miR-101 интраназально привело к положительному терапевтическому эффекту,в частности, крысы продемонстрировали нормальный уровень β-амилоидного пептида в структурах мозга (гиппокампе и новой коре — они связаны с памятью), а также угнетение нейрозапалення, улучшение обучения и пространственной и рабочей памяти.

miR-101 привел к нормализации сна, который обеспечил свою очередь выведение избыточного β-амілоїдного пептида.

Все это говорит о чрезвычайные перспективы использования этого опыта в фармакологических средствах для лечения болезни Альцгеймера.

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